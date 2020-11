Il benvenuto del sindacato degli sceneggiatori italiani alla nuova direttrice della Fiction Rai

Writers Guild Italia, il sindacato degli sceneggiatori italiani, fa i migliori auguri alla Nuova Direttrice della Fiction Rai Maria Pia Ammirati. “In questo delicatissimo momento, economico e sociale – dichiara Giorgio Glaviano, presidente Wgi -, la sua nomina riempie finalmente il vuoto di una casella strategica nella scacchiera della più importante industria culturale del Paese. Siamo certi di poter trovare nella Ammirati, giornalista, autrice di romanzi e scrittrice di saggi, un interlocutore sensibile ai bisogni degli autori italiani: fin d’ora chiediamo la sua disponibilità ad un incontro per parlare delle necessità più impellenti e non più prorogabili della nostra categoria”.

WGI alla Ammirati: “Incontriamoci”. Il benvenuto del sindacato degli sceneggiatori italiani alla nuova direttrice della Fiction Rai

Già direttrice di Rai Teche dal 2014 e responsabile del Content RaiPlay, la Ammirati è anche presidente dell’Istituto Luce-Cinecittà, designata dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini. Dirigente televisiva, autrice di romanzi premiati e giornalista, collabora con varie riviste in campo letterario. Di origini campane è castrovillarese d’adozione: lì ha vissuto con la famiglia sin da bambina. Nel suo curriculum anche il ruolo di vicedirettrice di Rai Uno, presidente del Comitato Pari Opportunità della Rai, responsabile di diversi programmi televisivi (Uno mattina, Linea Verde, Verdetto finale, La vita in diretta e Domenica In). Ammirati va a sostituire Eleonora Andreatta, che è passata a Netflix.