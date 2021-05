Presto in tv “Un professore” particolare: è Alessandro Gassmann

La fiction andrà in onda dal prossimo autunno su Rai1, con i grandi filosofi del passato che fungono da lezioni di vita

“Fra una settimana, terminiamo le riprese di una serie che amo tantissimo, ‘Un professore’, che sarei io. Ringrazio tutta la troupe, gli attori, e Alessandro D’Alatri per il lavoro fatto insieme! È sempre un lavoro di gruppo, come dovrebbe essere la vita. Grazie!!!”.

A scriverlo sul proprio account Twitter è Alessandro Gassmann, richiamando l’attezione sulla nuova fiction che andrà in onda su Rai1 in autunno. Una coproduzione Rai Fiction-Banijay Studios Italy per la regia di Alessandro D’Alatri. La fiction ruota attorno a una domanda: possono gli insegnamenti dei grandi filosofi del passato rivolvere i problemi dei giovani di oggi? Dante (Gassmann), professore di filosofia, è convinto di sì. Lui, svela l’AdnKronos, è un insegnante di filosofia anticonformista e carismatico, che spiega in modo eccentrico il pensiero dei grandi filosofi e sprona gli allievi a ragionare con la propria testa. Alcuni colleghi ne sono infastiditi. Ma gli alunni, quasi tutti, lo adorano.

E proprio grazie a lui Socrate, Nietzsche, Epicuro non sono capitoli di libri, ma compagni di viaggio che aiutano ad affrontare i problemi della vita. E fra i problemi e i temi affrontati dalla serie ci sono l’amicizia, l’amore, il sesso, i conflitti generazionali e i cambiamenti esistenziali, su cui si innestano ambiti critici come attitudine alla criminalità e bullismo. Questioni lette e tenute insieme dalla figura appassionante e trasgressiva di un professore capace, originale e imperfetto che insegna in un liceo di Roma, nel quale studia anche suo figlio Simone (Nicolas Maupas), che non vede da anni. Nel suo cammino Dante incontrerà anche Anita, interpretata da Claudia Pandolfi, madre single del suo alunno ribelle Manuel. Sarà lei, dopo tante relazioni, il vero amore?