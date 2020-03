Dal 24 marzo una selezione dei migliori film nostrani su RaiMovie

In tempi di quarantena e di solidarietà nazionale, Rai Movie celebra l’orgoglio del cinema italiano programmando una selezione dei migliori film girati negli ultimi anni, un modo per riscoprire i capolavori del recente passato alleggerendo le serate delle famiglie chiuse in casa. Si parte martedì 24 marzo con due titoli che hanno segnato il successo mondiale di due autori straordinari: alle 21.20 Gomorra di Matteo Garrone tratto dal best seller di Roberto Saviano e, a seguire, Il divo di Paolo Sorrentino, memorabile messa in scena della vita pubblica e privata di Giulio Andreotti.

Un po’ di Orgoglio italiano? Nel cinema ci sta

Giovedì 26 marzo, in prima serata, Stefano Accorsi e Matilda De Angelis sono i protagonisti di Veloce come il vento, il film di Matteo Rovere che racconta una complicata storia familiare nell’adrenalinico mondo delle corse. Sabato 28 marzo, in seconda serata, Senza nessuna pietà di Michele Alhaique. I protagonisti, interpretati da Pierfrancesco Favino e Greta Scarano, sono figli della criminalità, il loro incontro però farà loro scegliere di cambiare vita. A seguire, L’ora di religione di Marco Bellocchio, con Sergio Castellitto e Piera degli Esposti, racconta la crisi spirituale di un pittore agnostico venuto a conoscenza del processo di beatificazione della madre scomparsa. Il ciclo proseguirà con titoli per tutti i gusti, dalla commedia Mine vaganti di Ferzan Ozpetek, al thriller Suburra di Sollima, passando per il musical partenopeo Song’e Napule dei fratelli Mainetti, sino al fantasy Il racconto dei racconti di Garrone.