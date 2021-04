Pio e Amedeo promettono: “Vi faremo ridere nonostante tutto”

Il nuovo show del duo comico Felicissima sera andrà in onda dal 16 aprile per tre puntate

“Una montagna russa di emozioni”. E’ ciò che promettono Pio e Amedeo al pubblico, preparandosi alla prime time di Canale 5 con il loro nuovo show Felicissima sera, in onda dal 16 aprile per tre puntate.

Uno spettacolo con grandi coreografie, performance e musica live, e un titolo che richiama il varietà d’altri tempi, mescolato alla comicità irriverente e scorretta con cui in questi anni i due artisti foggiani si sono fatti conoscere: è una una sorta di ibrido esplosivo e divertente questo programma che Pio e Amedeo, intervistati dall’Ansa, non esitano a definire “una vera sfida, ma anche una sorpresa per il pubblico e un sogno che si avvera per noi, che siamo dei ‘giovani vecchì, gli ultimi comici che hanno fatto la gavetta e non si sono formati sui social”. Su un palco in cui può davvero accadere di tutto, i due comici accoglieranno volti noti della tv, della musica, dello sport, del cinema: per la prima puntata arriveranno Maria De Filippi (che li ha accolti ad Amici), Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna e Andrea Iannone, che non esiteranno a mettersi in gioco.

“Dopo esser stati a Sanremo, io che sono un nostalgico, ho pensato che fosse arrivato il momento di alzare il tiro e fare il varietà. E quando Amedeo ha cercato di riportarmi con i piedi per terra, io l’ho convinto dicendogli che almeno così ci avrebbero fatto 20 anni di contratto”, scherza Pio. Come si fa a far ridere in questi tempi bui? “Quello che possiamo dire è che in 150 minuti di show la nostra unica nostra responsabilità è distrarre dalle difficoltà con le risate e le emozioni, che poi è il compito di ogni buon comico”, dicono insieme, “la vera vittoria sarà riuscire a far dimenticare al pubblico ciò che accade intorno”.