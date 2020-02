Ora anche un sacerdote cucina in tv

Su Telepace don Pierluigi Plata porta in video le ricette del Vangelo

Il don sbarca in tv con i suoi piatti ‘divini’. E’ esattamente quello che farà don Pierluigi Plata, sacerdote bresciano con la passione per la cucina, che da stasera – e per diverse settimane ogni mercoledì alle 20 – sarà su Telepace per raccontare le sue ricette del Vangelo. Il suo libro “Apparecchiare la santità“, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, è divenuto un format televisivo. La prima puntata, in onda stasera, è dedicata al lievito.

Il prete, già cappellano militare dei Carabinieri a Roma e dottore in teologia, ha censito una lunga lista di alimenti presenti nel Vangelo – dall’acqua al pane, senza dimenticare il vino, le erbe aromatiche che insaporiscono i cibi, ma persino le cavallette, semi, olio e aceto – e ha dato vita ad un video sul suo canale Youtube, per affrontare il loro significato metafisico e raccontare come nei libri dei profeti nel Vangelo vengono citati e come si consiglia di utilizzarli. Ora la nuova tappa su Telepace dove don Pierluigi terrà le sue lectio divine il mercoledì in una cucina di suore, erede della mitica suor Germana.