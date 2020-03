Ok, tutti a casa. Ma almeno c’è MovieMag

Il magazine di Rai Movie dedicato all’informazione cinematografica si sposta sul web

Da domani sul web e sulle piattaforme social MovieMag, il magazine di Rai Movie dedicato all’informazione cinematografica, cambia veste e va in onda sul web e sulle piattaforme social di Rai Movie: Facebook, Twitter, Instagram. Anche con le sale chiuse, MovieMag porta il grande cinema a casa con un’edizione rinnovata: un contenitore formato social di racconti sul cinema e i suoi protagonisti, per intrattenere quotidianamente gli appassionati del genere durante il periodo di emergenza del coronavirus. Attualità, interviste a celebrità italiane e internazionali, curiosità: questo è #TuttiACasaConRaiMovie.

Tutti a casa con MovieMag e Rai Movie

Alberto Farina ogni settimana fa il punto sulla programmazione di Rai Movie e approfondisce in particolare alcuni film. Tutti i mercoledì appuntamento immancabile con il See You Next Wednesday e le sue curiosità inesauribili. #TuttiACasaConRaiMovie ha sempre una finestra aperta sulle novità dal mondo del cinema attraverso la collaborazione con Anica, Federico Pontiggia intervista i maggiori esperti del settore, per avere tutte le notizie in tempo reale. Ad accompagnare il cinema proposto da Rai Movie, post quotidiani con interviste ai protagonisti del grande schermo, backstage e speciali realizzati da MovieMag. Infine Simon & The Stars, con il suo cineoroscopo quotidiano e settimanale, legge il destino dei segni zodiacali attraverso film in programma su Rai Movie.