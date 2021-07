Morgan interpreta Morgan in ‘Vita da Carlo’… dove Verdone è Verdone

Nella nuova serie tv che andrà in onda su Amazon Prime il regista ha inserito i camei di alcuni amici, tra i quali Marco Castoldi

Morgan interpreta se stesso in ‘Vita da Carlo’, la nuova serie tv comedy sulla vita di Carlo Verdone, che sarà trasmessa a ottobre su Amazon Prime Video ed è diretta e prodotta da Aurelio e Luigi De Laurentiis per Filmauro.

Dieci puntate nelle quali il regista e attore romano apparirà a sua volta nel ruolo di se stesso, con tanti camei di amici. Tra i quali appunto quello di Marco Castoldi, meglio noto come Morgan, che per questa serie ha anche composto una nuova canzone sul ghosting intitolata ‘Ulysses’, ispirata alla sua vicenda giudiziaria, ovvero la denuncia subita per stalking e diffamazione da parte della sua ex compagna, la musicista Angelica Schiatti. “De Laurentiis mi ha telefonato dall’America per propormi di partecipare al film -racconta Morgan ad Alisa Toaff di Adnkronos- non era la prima volta che mi contattava, lo aveva già fatto per ‘Manuale d’amore 3′ con Robert De Niro dove hanno inserito il mio brano ‘Altrove’. Carlo (Verdone, ndr) già lo conoscevo, abbiamo sempre condiviso le stesse passioni musicali e mi ha lasciato carta bianca sia a livello di testi che di musica. Quando mi hanno mandato la sceneggiatura del film io ho cambiato tutto e ho scritto anche un brano inedito dal titolo ‘Ulysses’, ispirato alle mie vicende personali e a quello che sto vivendo in questo momento. Per me è stato liberatorio”, aggiunge.

Sulla sua parte in ‘Vita da Carlo’ Morgan dice: “Il set era a Roma all’interno di un convento dove c’è una grande Chiesa che ha un organo pazzesco, uno dei più grandi del mondo. – prosegue il cantante - Quando sono entrato nel convento ho anche colto l’occasione per andare a confessarmi. Sul set mi hanno fatto fare una predica improvvisata in cui dovevo interpretare la parabola del servo guarito da Gesù. Verdone mi ha chiesto di spiegare cosa volesse dire per me questa parabola evangelica, per cui mi sono ritrovato sull’altare come se fossi un prete a fare una predica di fronte a una platea di comparse di monaci che facevano da spettatori”.