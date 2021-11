LoL-Chi ride è fuori: quali sono i comici della seconda stagione

Da Maccio Capatonda a Corrado Guzzanti, il programma comico in streaming schiera alcuni mostri sacri e diversi volti nuovi

Frank Matano e Fedez hanno svelato i concorrenti della seconda serie di “LoL – Chi ride è fuori”, lo spettacolo di successo della piattaforma streaming che ha debuttato l’anno scorso, in una diretta sull’account Instagram di Amazon Prime Video.

Il primo cambiamento tocca la conduzione: Matano, uno dei comici sfidati a non ridere nella prima edizione, prende il posto di Mara Maionchi. Ancora non è nota la data di uscita delle puntate ma ora si sa che nella casa di “LoL 2” si sfideranno sfoderando battute Virginia Raffaele, Mago Forest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione, Diana Del Bufalo, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti, Max Angioni e Maria Di Biase, e saranno sempre loro, come da regole del format, a dover uscire indenni dalle provocazioni comiche dei colleghi. Finché ne resterà soltanto uno: l’ultimo, che riuscirà a rimanere impassibile fino alla fine, aggiudicandosi la vittoria, come è stato per Ciro Priello dei The Jackal nella prima serie. Ad alcuni, come la Raffaele, Mago Forest, Capatonda e Guzzanti non servono presentazioni in quanto sono da anni esponenti ben noti della nostra comicità. Ma una carrellata sugli altri è d’obbligo.

Masazza è un’influencer italo–americana famosa per la web series “Melodramachic – insopportabilmente donna”, la Mangione invece ha esordito proprio con Capatonda ai tempi di “Mai dire martedì”, ha vinto il Festival del Cabaret di Milano nel 2006 e del Cabaret in Rosa nel 2009, arriva poi la partecipazione a “La Prova dell’Otto” di Caterina Guzzanti e nel 2014 entra nel cast di “Glob – Diveramente Italiani” di Enrico Bertolino. Dal 2017, con il marito 49enne Pozzoli, famoso per le partecipazioni a programmi cult come Zelig e Colorado, anche lui in gara, crea il progetto The Pozzolis Family, sull’omonima pagina Facebook in cui i due narrano, con brevi clip comiche, la loro vita di famiglia. Artista a 360 gradi la Del Bufalo, che ha iniziato come cantante ad “Amici di Maria De Filippi”, giunta alla conduzione grazie alla Gialappa’s Band con “Mai dire Amici” e al cinema via Massimo Boldi con “Matrimonio a Parigi” per poi consacrarsi accanto all’ex compagno Paolo Ruffini a “Colorado”. Anche Di Biase ha agguntatato la notorietà in virtù del lavoro con il team di Mai dire Gol e soprattutto con il compagno Corrado Nuzzo, con il quale ha dato vita un travolgente duo comico. Infine, Angioni è il volto relativamente più nuovo della seconda stagione di “LoL”: ha esordito davanti al largo pubblico prendendo parte a “Italia’s Got Talent” e facendosi notare per un divertente monologo con il quale rilegge la figura di Gesù in chiave moderna e tipicamente italiana.