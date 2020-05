Il ritorno del ladro immortale

Da oggi al 7 giugno la maratona Sky dedicata ai migliori film di Lupin III

Dalle tv regionali che furono a quella nazionale, fino all’home video e a Sky, Lupin non muore mai. Con il suo umorismo, la sua risata un po’ così, le sue avventure fantasiose e la sua leggendaria destrezza nel rubare, grazie alla quale sfugge in eterno alla sua nemesi, il povero ispettore ‘Zazà’ Zenigata, ha conquistato diverse generazioni, diventando uno dei personaggi animati più amati di sempre. In tv Lupin III, il ladro scaltro e guascone ideato da Monkey Punch, – pseudonimo di Kazuhiko Kato, morto poco più di un anno fa – debutta in Giappone nel ’71, 4 anni dopo l’uscita del manga.

Insieme alla sua cricca – il pistolero Jigen, il samurai Goemon e la sensuale, sfuggente Fujiko – arriva da noi a cavallo tra i ’70 e gli ’80, uno dei tanti figli dell’invasione degli anime di quel periodo, prima al cinema, poi sulle reti locali: si tratta della prima serie, quella del ’71, in cui Arsenio Lupin ha la giacca verde e l’indimenticabile sigla Planet O di Daisy Daze & The Bumble Bees. Il successo è tale che la seconda stagione, quella della giacca rossa e della sigla suonata con la fisarmonica di Castellina Pasi (nel video alla fine), sbarca di lì a poco sulle tv nazionali. Dopodiché, dalla terza serie in poi, giacca rosa, Lupin verrà acchiappato da Fininvest che non si farà scappare l’affare.

Ora il ladro immortale ritorna. Da oggi al 7 giugno sarà protagonista di una maratona lunga 10 giorni al canale 111 di Sky, che per l’occasione diventerà Sky Atlantic Lupin III, un pop-up channel tutto dedicato a lui. Il canale conterà ben 12 tra i più bei film sul personaggio ispirato all’Arsène Lupin di Maurice Leblanc.

Tutte le pellicole saranno disponibili anche on demand su Sky in una sezione dedicata e in streaming su Now Tv. I 12 titoli disponibili, targati Yamato Video, sono: Lupin III: Bye Bye Liberty – Scoppia la Crisi!, Lupin III: Il Mistero delle Carte di Hemingway, Lupin III: Ruba il Dizionario di Napoleone!, Lupin III: Il Tesoro degli Zar, Lupin III: Viaggio nel Pericolo, Lupin III: All’Inseguimento del Tesoro di Harimao, Lupin III: Le Tattiche degli Angeli, Lupin III: Il Segreto del Diamante Penombra, Lupin III: Un Diamante per Sempre, Lupin III: Tokyo Crisis – Memories of Blaze, Lupin III: Walther P38 e Lupin III: Tutti i Tesori del Mondo.