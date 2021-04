Il Primo Maggio al tempo del Covid: la versione da remoto della Rai

Una programmazione dedicata alla ricorrenza da parte di viale Mazzini

Stavolta si tratterà di un un Primo Maggio diverso. Di uno che l’Italia sta per festeggiare dopo più di un anno di blocco coatto della gran parte delle attività lavorative e imprenditoriali.

Una ricorrenza che simboleggia la speranza di assistere a un rilancio economico e sociale post-pandemia che in molti hanno auspicato simile a quello che caratterizzò il secondo dopoguerra. In questo scenario assume un’importanza ancor maggiore l’impegno del Servizio Pubblico nel dare risalto alla Festa del Lavoro con una vasta programmazione dedicata annunciata già su tutte le Reti attraverso uno spot istituzionale, prodotto su iniziativa di Rai per il Sociale in collaborazione con le direzioni Creativa e Comunicazione, dedicato al valore fondamentale del lavoro come “unica soluzione per la libertà, per la dignità e per la coesione sociale”, per raccontare un Paese che vuole uscire dalla pandemia e che, grazie al lavoro di tutte e tutti, vuole uscirne trasformato. Al centro della giornata di sabato 1 maggio la Celebrazione della Festa del Lavoro, in diretta su Rai1 dal Quirinale alle 10.55, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e il tradizionale Concerto del Primo Maggio organizzato da Cgil, Cisl e Uil in diretta su Rai3 e Radio2 dalle 16.30 alle 24 dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica e disponibile su RaiPlay in diretta e on demand.

L’impegno di Rai1 parte già giovedì 29 aprile con Porta a Porta che, alle 23.40, ricorda la ricorrenza del Primo maggio con un servizio sulla crescita della disoccupazione a causa della pandemia e ospita il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani per parlare delle prospettive di lavoro per i giovani legate all’ambiente. E ancora, venerdì 30 aprile, spazi dedicati si apriranno all’interno di Uno Mattina, Storie Italiane, Oggi è un altro giorno e Vita in diretta. Anche Rai2 si avvicinerà alla Festa dei Lavoratori già da giovedì 29 con servizi e interviste all’interno del programma «Anni 20», in onda alle 21.20; previsto anche l’intervento di Susanna Camusso, segretaria generale della Cgil. Venerdì 30 aprile si parlerà del Primo Maggio durante I Fatti Vostri, in onda alle 11.10. Per Rai3 sarà Agorà, in onda alle 8 di venerdì 30 aprile, a inaugurare la programmazione dedicata: Luisella Costamagna con i suoi ospiti e i consueti contributi video e aggiornamenti in diretta, affronterà il tema del lavoro in Italia, fra difficoltà e prospettive di rilancio, grazie alle riforme e agli investimenti previsti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Mentre Rai Storia (canale 54) ha previsto per tutta la settimana, da lunedì 26 tutti i giorni alle 19.30, il ciclo di indagine storica Un secolo di lotte contadine in Italia di Giorgio Bocca. In questo lavoro (messo in onda dal 13 novembre al 18 dicembre del 1970), uno dei pochissimi realizzati in televisione dal grande giornalista, la civiltà contadina viene raccontata dall’Unità d’Italia all’esodo dalle campagne nel dopoguerra, passando per la Grande Guerra e la Resistenza. In prima serata, di nuovo su Rai3 alle 21.20, verrà trasmesso in prima visione il film diretto da Stéphane Brizé In guerra, che racconta lo scontro tra gli operai e i dirigenti di una fabbrica in chiusura. Il primo appuntamento – sabato – è con Rai Storia (canale 54) che dedicherà Il giorno e la storia (in onda alle 5.30 e, in replica, alle 8.30, 11.30, 14 e alle 20) al Primo Maggio 1886 quando a Chicago venne indetto uno sciopero generale per rivendicare la giornata lavorativa di otto ore, sciopero considerato fra le origini della Festa dei Lavoratori.

Su Rai1 alle 8.30 sarà Mattina in Famiglia ad aprire una finestra sulle celebrazioni della giornata, mentre alle 8.50, su Rai Storia, Passato e presente ripercorrerà con il professor Paolo Mattera l’iter legislativo che condusse, nel 1970, all’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori. Alle 10.55 partirà su Rai1 la diretta dal Quirinale per la Celebrazione della Festa del Lavoro a cura del Tg1 e in collaborazione con Rai Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Poi, alle 13.55, su Rai Movie (canale 24), verrà trasmesso il film di Michele Placido con Cristiana Capotondi, Ambra Angiolini e Fiorella Mannoia Sette minuti: la storia di sette lavoratrici in lotta contro una multinazionale per i propri diritti. Alle 15 Rai Storia ripercorrerà La strage di Portella della Ginestra del 1° maggio 1947 attraverso le testimonianze dei protagonisti. Di nuovo su Rai1, alle 15.45 A Sua Immagine e alle 16.45 ItaliaSì! dedicheranno spazio alla Festa del Lavoro, mentre su Rai2, alle 16, sarà Il Provinciale a parlare della ricorrenza. Alle 16 ancora Rai Storia proporrà L’Italia della Repubblica – La rinascita, di Giancarlo Di Giovine, per raccontare il dopoguerra, i problemi economici e la ricostruzione. Alle 16.30, su Rai3, partirà la lunga diretta (fino alle 24) dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica per il Concerto del Primo Maggio L’Italia si cura con il lavoro, organizzato insieme a Cgil, Cisl e Uil nel pieno rispetto della situazione pandemica in atto. Da segnalare che anche quest’anno, grazie all’impegno di Rai Pubblica Utilità, nella fascia serale della diretta, dalle 20 alle 24, il Concerto sarà accessibile a tutti con sottotitoli e audiodescrizione su Rai3 e su RaiPlay con la traduzione in LIS, per rendere lo spettacolo fruibile anche dai non udenti. Al termine della diretta Rai3 manderà in onda, per Fuori orari, il capolavoro di Bernardo Bertolucci Novecento. Alle 19 su Rai Premium (canale 25) andrà in onda il film di Alberto Negrin Pane e libertà – Giuseppe Di Vittorio con Pierfrancesco Favino, che ripercorre la vita dello storico segretario della Cgil, amico di Gramsci e Togliatti. Su Rai Storia, alle 20.30 Passato e presente prenderà in esame i diritti della donna che lavora con la professoressa Simonetta Soldani e Paolo Mieli, quindi, alle 21.10, andrà in onda per Cinema Italia il film di Francesco Ghiaccio Un posto sicuro con Marco D’Amore e Matilde Gioli, che affronta il tema delle patologie legate all’amianto.