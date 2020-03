Forse avete sentito parlare di Game of Thrones: ora torna su Sky

Dal 26 marzo anche on demand la serie di David Benioff e D.B. Weiss

Che siate fan de Il Trono di Spade o che – scandalo – non l’abbiate ancora visto e quindi vogliate rimettervi in pari, ebbene: da giovedì 26 marzo e fino al 2 aprile tutte le 8 stagioni di Game of Thrones saranno di nuovo in onda su Sky, precisamente su Sky Atlantic +1 (canale 111), che in onore alla serie si trasformerà per otto giorni in Sky Atlantic – Il Trono di Spade. #iorestoacasa, quindi, con Jon, Daenerys, Arya, Sansa, e tutti gli altri protagonisti della produzione di enorme successo made in Hbo, nata dalla saga letteraria Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin.

Il quale ha rivelato che sfrutterà la quarantena per portare a termine l’ultimo volume della saga letteria. Nell’attesa che avvenga, voi potrete invece approfittarne per godervi (o farlo di nuovo) la serie, che sarà disponibile anche On Demand e andrà in streaming su NowTV.