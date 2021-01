Ecco la Fase 4 dell’universo Marvel

Il 15 gennaio debutta Wanda Vision su Disney+. Una nuova partenza dopo Avengers: Endgame

Tra due giorni, il 15 gennaio, il debutto della serie tv WandaVision su Disney+ lancia ufficialmente la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Cioè la nuova stagione di storie che segue quelle di Avengers: Endgame, il film campione di incassi del 2019 in cui abbiamo visto lo showdown con Thanos.

E’ un evento rilevante per i Marvel Studios, che l’anno scorso per colpa del Covid-19 hanno dovuto far slittare tutta la programmazione. Nel 2020 non è infatti uscito nessun film o serie tv dei Marvel Studios. Salvo New Mutants, che però è una produzione della 20th Century Fox precedente all’acquisizione Disney e non c’entra con l’Universo Cinematografico Marvel. Un danno non piccolo per il più importante e fecondo franchise cinematografico attuale, in grado di dare alla luce ben 23 blockbuster in circa 10 anni. Per questo nuovo ciclo, che deve ricominciare quasi da zero dopo Avengers: Endgame – con il decesso della Vedova Nera e Iron Man e la sparizione di Capitan America–, Marvel ha in serbo una gran quantità di serie e lungometraggi.

Il primo di questi avrebbe dovuto essere Black Widow, pellicola sul passato della Vedova Nera, di nuovo col volto di Scarlett Johansson, che sarebbe dovuto uscire la primavera scorsa ma che adesso, dopo due differimenti, sarà disponibile il prossimo 7 maggio, coronavirus permettendo. Sarà dunque WandaVision a dare il via alle nuove avventure su grande e piccolo schermo degli eroi Marvel. Diretta da Matt Shakman (Il trono di spade) e scritta da Jac Schaeffer (Attenti a quelle due), WandaVision ha come protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei rispettivi ruoli di Scarlet e Visione. La serie conta 9 episodi di circa trenta minuti. I primi 2 saranno on line su Disney+ il 15 gennaio, mentre i successivi usciranno ogni venerdì, con l’ultimo in programmazione il 5 marzo.