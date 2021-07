Brutte notizie per i fan del Trono: House of The Dragon bloccata dal Covid

Le riprese del prequel di Game Of Thrones interrotte nel Regno Unito a causa di un positivo nella produzione

Le riprese di “House of the Dragon”, il primo seguito (in realtà un prequel) de il “Trono di spade”, si sono dovute bloccare dopo che un lavoratore appartenente alla produzione è risultato positivo al coronavirus nel corso dei lavori per la serie nel Regno Unito.

Non si tratta dell’unico set soggetto a interruzione per colpa del Covid in UK, dove anche la produzione della seconda stagione di “Bridgeton” si è dovuta fermare due volte in una settimana per la stessa ragione. La situazione epidemiologica preoccupa gli studi televisivi mentre i casi continuano a salire nelle isole britanniche, che hanno appena riaperto completamente le attività.”House of the Dragon” è ispirato al libro “Fire & Blood” (2018), la cui storia è ambientata circa 300 anni prima degli eventi narrati nella serie “Trono di spade” e approfondisce la vicenda dei Targaryen, una delle case più importanti di questo epico universo fantasy.

Oltre che nel Regno Unito, le riprese andranno in scena anche in Spagna, nella provincia di Cáceres. La serie dovrebbe debuttare nel 2022 e rappresenterà l’inzio di una saga di fiction derivata dal fenomeno storico di “Game Of Thrones” (2011-2019), che ha fatto scalpore in tutto il mondo. E tuttora detiene il record per la produzione di fiction più premiata agli Emmy Awards (59 in totale).