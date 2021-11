Auguri Montalbano. I 60 anni di Luca Zingaretti

Regista, attore e doppiatore, il romano vanta una carriera intensa, anche prima e al di là della notorietà arrivata con il personaggio di Camilleri

Luca Zingaretti, volto tv del commissario Salvo Montalbano, il poliziotto italiano, nato dalla penna di Andrea Camilleri, più famoso nel mondo, compirà 60 anni l’11 novembre. Romano, attore, doppiatore e regista, esordisce all’inizio degli anni ’80 in teatro con i registi Luca Ronconi, Marco Mattolini e Sandro Sequi.

A cavallo tra gli anni ’80 e ’90 ecco i primi ruoli cinematografici con “Gli occhiali d’oro” (1987) di Giuliano Montaldo, “Il branco” (1994) di Marco Risi, “Castle Freak” (1995) di Stuart Gordon, “Vite strozzate” (1996) di Ricky Tognazzi, “Artemisia. Passione estrema” (1997) di Agne’s Merlet e “Rewind” (1998) di Sergio Gobbi. Dopo il ruolo di Pietro Nenni nella miniserie televisiva “Il giovane Mussolini” (1993), sul piccolo schermo, nel 1997 ottiene una prima visibilità interpretando il boss mafioso Pietro Favignana nella miniserie di Giacomo Battiato “La piovra 8 – Lo scandalo”. Zingaretti è all’epoca un attore impegnato ma ancora poco noto, sposato con la giornalista e scrittrice Margherita D’Amico, senza figli; ma la sua vita sta per essere travolta, da un grande successo e da un nuovo grandissimo amore. Nel 1999 infatti c’è la svolta professionale: Zingaretti interpreta per la prima volta Salvo Montalbano ed è popolarità immediata, in Italia e all’estero: un successo ininterrotto, crescente fino ad oggi. Al cinema continua a lavorare con i grandi autori: in “Tu ridi” (1998) dei fratelli Taviani e “L’anniversario” (1999) di Mario Orfini, pellicole che gli valgono i primi riconoscimenti, con le candidature ai Nastri d’argento del 1999 come attore non protagonista e del 2000 come migliore attore. Nello stesso anno debutta come regista nel documentario “Gulu”, per il quale riceve, insieme alla d’Amico allora ancora sua moglie, il premio Colombe d’Oro per la Pace dell’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo. Nel 2004 però la coppia si separa e divorzia nel 2008: fatale è stato l’incontro con l’attrice Luisa Ranieri, conosciuta sul set della miniserie televisiva “Cefalonia”.

I due attori iniziano una tormentata storia d’amore con happy end: due figlie, nate nel 2011 e nel 2015, il matrimonio nel 2012 avvenuto con rito civile, nel castello di Donnafugata, nel ragusano. Nel 2012 la tv gli offre due ruoli di grande spessore: quello di Paolo Borsellino ne “I 57 giorni”, realizzato in occasione del ventesimo anno della scomparsa di Giovanni Falcone, e quello dell’industriale Adriano Olivetti in “La forza di un sogno”, entrambi i progetti riscuotono successo di critica e pubblico. Nel 2014 Zingaretti prende parte al cinema a “Maldamore” del regista Angelo Longoni con Alessio Boni e la moglie Luisa Ranieri, Claudia Gerini, Ambra Angiolini, e Perez; nello stesso anno torna in Tv con la miniserie “Il giudice meschino”, anche qui al fianco della moglie in un rapporto che ormai è sodalizio anche professionale. Nonostante il successo al cinema ed in tv, la prima passione rimane il teatro: nel 2007 dirige il suo primo spettacolo “La sirena”, tratto dal racconto “Lighea” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, del quale è anche curatore e adattatore; negli anni successivi mette in scena spettacoli di artisti stranieri, come “Gocce su pietre roventi” (2001) di Rainer Werner Fassbinder, “Le tre sorelle” (2003) di Anton Cechov, “Assassinio nella cattedrale” (2003) di Thomas Eliot e “Tito Andronico” di William Shakespeare. Nella sua carriera ha svolto anche attività di doppiatore. Memorabile il personaggio di Marlin, pesce-pagliaccio papà, nel lungometraggio d’animazione della Pixar “Alla ricerca di Nemo” (2003): vince l’anno successivo il Nastro d’argento al miglior doppiaggio maschile.