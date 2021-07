Per Amadeus è già aria di Sanremo Ter

Il conduttore e il direttore di Rai1 Coletta lasciano intendere che si tratta di più di un’ipotesi

Ci sarà un Sanremo ter per Amadeus? Ancora nulla è deciso “ma se ne parla, si dialoga. È sempre, un onore, un prestigio. Ma deve essere all’altezza, si devono creare le condizioni per una manifestazione che non sia inferiore a quella passata“.

La mette cosi Amadeus durante la presentazione di Arena 60-70-80, la manifestazione che lo vedrà conduttore e direttore artistico per celebrare, il 12 e 14 settembre (in onda su Rai1 i 2 e 9 ottobre) la grande musica, italiana e internazionale, dei tre decenni citati nel titolo. Dalla sua il direttore di Rai1 Stefano Coletta ci mette il timbro: “Ci siamo sentiti via messaggi e telefonicamente con Amadeus. Inevitabile sottolineare l’ottimo lavoro fatto da questo grande professionista. Al di là della conduzione, è stato davvero premiante il grande lavoro rivoluzionario e il registro musicale che ha portato al Teatro Ariston ovviamente coadiuvato dalla sua squadra. Penso, quindi, che oggi non sia più possibile tornare indietro. Non bisogna dimenticare che c’i sono i vertici in scadenza, allo stesso tempo non vogliamo ridurci a dare il nome a settembre e trovarci con l’affanno a fare tutto di corsa”.

E su Amadeus, aggiunge Coletta, “bisogna vedere cosa ne pensano i vertici nuovi e in scadenza”. Eentrambi hanno quindi ricordato il documentario sul festival. Che, dice, Coletta “è bellissimo, ma lo daremo a inizio stagione”.