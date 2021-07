Un compleanno denso di appuntamenti per il maestro

Riccardo Muti compie 80 anni senza fermarsi, con un’agenda piena di appuntamenti, sia privati che pubblici.

Riccardo Muti ne compie 80 e non si ferma. Un compleanno denso di appuntamenti per il maestro

Oggi, 28 luglio, si godrà il suo compleanno in famiglia, a Ravenna con la moglie Maria Cristina Mazzavillani, sposata nel 1969, i tre figli Chiara, Francesco, e Domenico, e i nipoti. Mentre domani, il 29, il maestro sarà al Quirinale per il concerto che inaugura il G20 della Cultura, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, e che andrà in diretta su Rai1. Il 30 Muti andrà al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, dove ha studiato da ragazzo, per poi spostarsi a Scampia a dirigere i ragazzi della giovane orchestra del quartiere, mantenendo una sua promessa. E non si fermerà neppure ad agosto. A partire dal primo sarà infatti occupato con le prove della Missa solemnis op. 123 di Beethoven, che porterà al festival di Salisburgo con i Wiener Philharmoniker, per il canonico appuntamento di Ferragosto.

Dopo una carriera più che cinquantennale il palco è ormai una seconda casa, e Muti ha raccontato così il suo debutto: al Teatro Donizetti di Bergamo “non ancora direttore d’orchestra diressi per la prima volta un concerto. Era il 1966 e ‘muovevo il braccio’, come diceva il mio maestro, esercitandomi con l’orchestra Vít Nejedlo della Gioventù Musicale di Praga. Io mi esercitai muovendo il braccio, ma dirigere un concerto è un’altra cosa”. Una personalità che il mondo ci invidia e corteggia. Dal 1980 al 1992 è stato infatti direttore musicale dell’Orchestra di Filadelfia, è spesso ospite dei Berliner Philharmoniker e dei Wiener Philharmoniker, che ha diretto a Salisburgo e Vienna nel tradizionale concerto di Capodanno anche nel 2021, in piena pandemia. Dal 2010 è inoltre direttore musicale della grande compagine americana Chicago Symphony Orchestra.