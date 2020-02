Paura di volare? Vieni a vedere Fly with me

Il musical di Francesca Draghetti al Teatro Testaccio dal 13 febbraio al 1 marzo

Francesca Draghetti firma la regia di “Fly with me”, esilarante musical che vede Roberto Stocchi, Giogiò Rapattoni, Margherita De Risi e Paola Majano coinvolti in situazioni a dir poco surreali. Sul palco del Teatro Testaccio, da giovedì 13 febbraio a domenica 1 marzo, si avvicenderanno sketch e battute capaci di far fare allo spettatore un salto nel tempo e riportarlo alla comicità che ha reso grandi film come L’aereo più pazzo del mondo.

“Paura di volare? Vi proponiamo una terapia d’urto… Partite con noi per il viaggio più improbabile e scalcinato che vi possa capitare! Vi accompagneranno – spiega la Draghetti – un pilota incapace e visibilmente alticcio, una copilota innamorata, una hostess con una missione segreta e una passeggera molto scossa! Fra turbolenze emotive e virate del cuore, sul nostro volo troverete tutte le situazioni che avete sempre temuto salendo la scaletta, ma non avete mai osato vivere. Questo mini-musical renderà ogni vostro prossimo viaggio tra le nuvole, una passeggiata di salute. Allacciate le cinture, Signori, si decolla verso la follia!”.

Lo spettacolo prodotto da Roman Citizen Entertainment, tra gag e risate racconterà le manie, le psicosi e le fobie di tutti i viaggiatori che quotidianamente hanno a che fare con gli aerei e con il loro personale. La pièce scritta da Draghetti, Giulia Ricciardi e Nanni Baldini, impegnerà gli attori a recitare, cantare dal vivo e ballare in una coreografia unica, firmata da Claudia Scimonelli, sviluppata sulle musiche scritte da Nanni Baldini.