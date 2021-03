Immagini di città al Teatro di Roma

Scrittori e giornalisti per cinque incontri online sulla toponomastica della Capitale

Nelle more di un appassionato percorso di riflessione e osservazione su Roma intrapreso in questi mesi di sospensione, il Teatro di Roma continua ad affacciarsi sulla città alla scoperta di storie, vicende e memorie collettive, interessandosi al loro recupero in una concatenazione di prospettive e punti di vista differenti per rendere ancora più forte e trasversale la connessione con chi la abita.

Su queste tracce si dipanano gli appuntamenti online del progetto Immagini di Città, un ciclo di cinque incontri aperti al pubblico con scrittrici e scrittori, storici/che, giornalisti/e e artisti/e che - a partire da giovedì 18 marzo (ore 13) con appuntamenti 25 marzo e 1, 15 e 21 aprile (sempre ore 13) sui canali social del Teatro di Roma – racconteranno la propria visione della città, per contribuire a costruire un percorso nella toponomastica di Roma e nei segni che marcano le sue strade, attraverso una pratica collettiva che parte dal passato per proiettarsi nel presente e riscrivere la mappa della città attraverso linguaggi artistici e riflessioni teoriche. Si parte il 18 marzo alle 13 con Residui del fascismo e del colonialismo, per misurarsi con l’eredità del fascismo presentando percorsi post-coloniali tramite una rilettura delle tracce della storia cominciando da strade e statue della città, con i contributi della scrittrice Igiaba Scego, che ha realizzato il volume Roma negata, e della professoressa Alessandra Tarquini.