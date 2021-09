La sfida più grande è rendere credibile l’incredibile

#Venezia78, Nicola Guaglianone racconta il suo #FreaksOut

Dieci minuti di applausi e standing ovation in Sala Grande, per celebrare la diversità raccontata con incanto e leggiadrìa sul grande schermo. Freaks out, uno dei titoli più attesi della Mostra di Venezia, non solo non ha deluso le aspettative, ma ha reso ancora più febbrile l’attesa per il pubblico che potrà goderselo in sala solo dal prossimo 28 ottobre.

Ha convinto anche la critica, l’opera seconda di Gabriele Mainetti, scritta a quattro mani con l’amico di una vita e sceneggiatore Nicola Guaglianone. Ed è proprio con lui che abbiamo parlato per capire come hanno affrontato, sceneggiatore e regista, la pressionee l’aspettativa date dall’enorme successo scaturito dal film precedentemente realizzato insieme, Lo chiamavano Jeeg Robot.

“Dopo quel successo travolgente ci siamo interrogati – racconta Guaglianone – sulla tematica del nuovo film che avremmo dovuto realizzare. Gabriele ed io eravamo a Monti, sono arrivato con cinque, sei idee appuntate su un foglio. Due righe per ognuna, nulla di più. Avevo scelto delle foto e dei disegni dei personaggi del Mago di Oz. Volevo che comunque loro fossero nella storia.Mentre camminavamo, ho proposto di realizzare Guardians of the Galaxy ambientandolo però, in un film di Rossellini. E Gabriele è impazzito.

Volevamo fare un film corale nel quale lavorare molto sui personaggi. L’ultimo tassello era l’ambientazione. Devo ammettere che non era facile l’abbinamento dei freaks allaSeconda Guerra Mondiale, ma Gabriele ed io ci conosciamo da così tanto tempo, che sappiamo dove vogliamo andare a parare, quando parliamo. Lui ha colto immediatamente la mia visione. La vera sfida era rendere credibile l’incredibile, calando i supereroi in un contesto più che reale: drammatico”.

Come avete organizzato il lavoro, avete scritto a quattro mani?

“Dal momento in cui mi ha detto sì, mi sono chiuso in casa e ho scritto la storia – con quasi tutte le scene – e lo sviluppo dei personaggi. In un weekend. In pratica, si è scritto da solo. Abbiamo fatto alcune riscritture ma dettate da problemi produttivi, economici, non di narrativa. Il soggetto l’ho firmato io, la sceneggiatura invece l’abbiamo scritta insieme. Ci conosciamo così bene, che ci capiamo al volo. Quello con Gabriele, è un rapporto prezioso”.

- Perché hai scelto di trasformare i Guardians in un gruppo di freak?

“Mi affascina da sempre il rapporto con il diverso. Ho fatto il servizio civile al Csm (il Centro di salute mentale, ndr) e da quel momento ho continuato a studiare le malattie mentali. Inoltre, cercavo un contesto nel quale aumentare la drammaticità e così ho pensato subito al conflitto con l’universo nazista che non poteva ammettere l’unicità del diverso. Anzi, pretendeva il livellamento, l’obiettivo era quello di uniformare tutti. Invece io amo esplorare l’altro da me e raccontarlo. Mi piaceva che i nostri freaks si comportassero da uomini e gli uomini, i nazisti, agissero come mostri”.

- A parte la tua esperienza personale quanto c’è di te nei freaks?

“Un mese prima che uscisse Jeeg robot, è improvvisamente morto mio padre. Ero nel mio frullatore emotivo quando sono stato travolto dal successo, inaspettato, del film. Avevo tutti addosso, mi è cambiata la vita e proprio nel momento di maggior bisogno, mi sono ritrovato senza il mio punto di riferimento. Ero solo. In balìa di tutto e di tutti. In quell’enorme confusione, ho cercato un padre surrogato. Avevo bisogno di protezione, esattamente come i miei personaggi. Solo dopo, ho capito che dovevo farcela da solo.E il mio travaglio interiore è sfociato in una storia di mostri e supereroi”.

- E in quale freak ti sei nascosto?