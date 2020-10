La nuova battaglia di Jeffrey Lebowski

L’attore Jeff Bridges annuncia: “Ho un linfoma”

“Come direbbe il Drugo (ovvero Il Grande Lebowski, ndr), altra merda sta venendo a galla”. Jeff Bridges lo dice così, con una citazione della pellicola che più di tutte gli ha procurato fama. ”Mi è stato diagnosticato un linfoma”, rivela su Twitter, per poi contitnuare dicendo che “malgrado sia una malattia seria, mi sento fortunato ad avere dalla mia parte una grande squadra di dottori. Comincerò le cure e vi terrò aggiornati su come andrà. La prognosi è buona e io mi sento profondamente grato per il supporto e l’amore dei miei amici e della mia famiglia”, prosegue.

E coglie la palla al balzo per incitare e il proprio pubblico a votare alle presidenziali americane, perché “questa è una situazione in cui siamo dentro tutti insieme”, conclude Bridges, senza rivelare niente su che tipo di linfoma gli sia stato diagnosticato. Il linfoma è un tipo di tumore che può far parte del gruppo di Hodgkin o di quello non Hodgkin. Il linfoma non Hodgkin è il più diffuso tra i due e di norma affligge soprattutto pazienti in età adulta. Sostegno a Bridges e alla sua famiglia è stato manifestato anche dal network Fx, per il quale l’attore, sposato da ben 43 anni con Susan Bridges, ha terminato di girare la serie The Old Man (alla fine dell’articolo il trailer della serie).