Goodbye Spartacus

Il leggendario attore Kirk Douglas morto a 103 anni

E’ stato uno degli ultimi mostri sacri di Hollywood. Figlio di uno straccivendolo ebreo fuggito dalla Russia, l’attore americano Kirk Douglas, morto all’età di 103 anni, è diventato una leggenda con “Sentieri di gloria” e “Spartacus”.

“Rimarrò un uomo arrabbiato per tutta la vita”, ha detto. “La rabbia è stata la forza motrice della mia vita, un’immensa rabbia contro l’ingiustizia”. Rabbia anche contro la sua infanzia. Un’infanzia miserabile à la David Copperfield, dove soffre anche l’antisemitismo e l’indifferenza di un padre alcolizzato e analfabeta, al quale una volta ha tirato un cucchiaio in faccia.

Alla fine della sua vita, il padre dell’attore Michael Douglas filosofeggiava: “Eppure a volte mi dico che è un vantaggio nascere in povertà: non si può scendere più in basso, si può solo salire”. Così è stato per lui. Che nemmeno è morto giovane sconfitto dalle legioni di Crasso come il celeberrimo schiavo che ha interpretato ma, al contrario, ha avuto un’esistenza lunga ricca di soddisfazioni.