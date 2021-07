La serie Netflix porta sullo schermo la storia originale, seppur rivisitata, dell’uomo diavolo che non fu possibile far vedere in tv

Nel 2021 Devilman basta nominarlo: è uno dei manga cult degli anni ’70, quindi dell’epoca d’oro del settore. Nato dalla fantasia di Go Nagai, uno dei maestri della generazione ormai mitologica degli Yoshiyuki Tomino, dei Leiji Matsumoto, Devilman appartiene al periodo in cui la notorietà di Nagai è esplosa, e tutto quello che il creatore del genere robotico (con Mazinga Z) ideava diventava oro.

Devilman Crybaby fa piangere di gioia i fan del manga. La serie Netflix porta sullo schermo la storia originale, seppur rivisitata, dell’uomo diavolo che non fu possibile far vedere in tv

Ovvero anime, cartoni per la tv, prodotti dalla Toei Animation che di norma ottenevano un notevole successo. Fu così anche per Devilman che però, oscuro e sanguinolento com’era, anche per gli standard giapponesi era complicato trasformare in una serie da offrire ai ragazzini. Così, molto più di quanto non accadde ad altre opere di Nagai, l’uomo diavolo in versione televisiva, che pure nasce in contemporanea all’incarnazione cartacea, c’entrava davvero poco con la storia originale. Anni dopo sarebbero usciti tre Ova (anime per l’home video) dedicati a Devilman, ma tutti e tre separati da diversi anni e con un finale alternativo. Ora, grazie a Netflix, diretta da Masaaki Yuasa, abbiamo Devilman Crybaby, la serie in qualche modo fedele al manga che non c’era. Nella quale ritroviamo il protagonista di sempre, Akira Fudō, al quale il suo migliore amico, Ryo Asuka, fa sapere che un’antica stirpe che abitava la Terra, quella dei demoni, è tornata per riprendersela spazzando via la razza umana.

Sostenendo che l’unico modo per avere la meglio sui demoni sia quello di acquisire i loro poteri, Ryo fa in modo che Akira si fonda a uno di loro, Amon. Akira diventa così Devilman – o meglio, un devilman – che ha le smisurate potenzialità di un demone, pur conservando l’anima umana, nello specifico quella di un ragazzo estremamente sensibile. Anche se talvolta la brutalità demoniaca è impossibile da tenere a bada. Diciamolo subito: almeno all’inizio il tratto grafico potrebbe essere difficile da digerire, tanto poco c’entra con lo stile nagaiano. Ma vi abituerete, e troverete in fretta le atmosfere di questo classico immortale. Niente spoiler, tranquilli. Vi basti ricordare che tra il manga e questa serie passano ben 46 anni, e questo particolare non è affatto omesso in Devilman Crybaby. Quando uscì il fumetto, per dire, non esistevano né i rapper né i social network, che qui ci sono e non sono accessori, anzi. Ma Miki Makimura, di cui Akira è innamorato, ovviamente c’è ancora. E alla fine, succederà quel che deve succedere. E vi spezzerà il cuore di nuovo.