Zitti e buoni, ché dopo Sanremo i Måneskin hanno vinto pure sui social

Lo dicono i dati Tim Data Room sui trend per il Festival 2021

Sempre più alti i dati rilevati dalla Tim Data Room sui trend social per il Festival di Sanremo 2021. Nella quinta giornata sono stati pubblicati oltre 1 milione di tweet con l’hashtag #Sanremo2021.

Durante l’appuntamento televisivo su Rai1 dall’inizio della puntata ci sono stati oltre 810mila tweet; in confronto alla serata finale dell’edizione 2020, i tweet sono aumentati del 122%. All’annuncio della vittoria dei Maneskin si sono generati 6mila tweet in un minuto; gli altri picchi si sono registrati alla lettura sul palco della classifica finale e dopo l’esibizione di Madame vestita da sposa entrambi con oltre 5mila tweet in un minuto.

Fiorello è il più twittato tra i co-conduttori con 30 mila tra citazioni e retweet. L’ospite della finale del Festival che ha ottenuto più conversazioni su Twitter è stato Achille Lauro, che con la sua performance ha ottenuto quasi 34 mila tra citazioni e retweet. Gli outfit della quinta serata sono stati oggetto di conversazione in oltre 12mila tweet: i look più commentati sono stati quelli di Achille Lauro, Maneskin, Orietta Berti, Bugo e Madame. I Maneskin sono stati gli artisti protagonisti su Twitter con oltre 130mila citazioni, seguono Michelin e Fedez (41mila), Irama (28 mila), Ermal Meta (27mila) e Madame (26mila). Gli artisti più googlati nella giornata finale del Festival sono stati Ornella Vanoni (1 milione di ricerche), Maneskin (500mila), Madame (200mila). Le conversazioni totali in rete sulla 71^ edizione del Festival di Sanremo sono state 4 milioni, in