Topolino ci regalerà i Beatles

La Disney distribuirà il documentario sui Fab Four diretto da Peter Jackson

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr arrivano sul grande schermo. The Walt Disney Studios ha acquisito i diritti per la distribuzione a livello mondiale del documentario dedicato ai Beatles dell’acclamato Peter Jackson e prodotto dallo stesso regista insieme a Clare Olssen e Jonathan Clyde, mentre Ken Kamins e Jeff Jones di Apple Corps sono i produttori esecutivi. ‘The Beatles: Get Back’, questo il titolo della pellicola, sarà distribuita da Disney negli Stati Uniti e in Canada il 4 settembre. Seguiranno maggiori dettagli sulla distribuzione a livello globale del documentario. L’annuncio è stato dato da Robert A. Iger, executive chairman della casa di Topolino durante il meeting annuale degli azionisti. “Nessuna band ha avuto lo stesso impatto che hanno avuto i Beatles sul mondo”, ha dichiarato Iger. ‘The Beatles: Get Back’ è un posto in prima fila sui meccanismi interni di questi geniali creatori in un momento fondamentale della storia della musica, con scene restaurate che sembrano girate ieri. “Io stesso – ha continuato l’executive chairman – sono un grande fan, quindi non potrei essere più felice che Disney possa condividere lo splendido documentario di Peter Jackson con il pubblico mondiale a settembre”.

La pellicola – presentata da The Walt Disney Studios in associazione con Apple Corps Ltd. e WingNut Films Productions Ltd. – mostrerà il calore, lo spirito di squadra e l’umorismo durante la realizzazione di ‘Let It Be’ della leggendaria band e il suo ultimo concerto dal vivo: l’esibizione sul tetto a Savile Row (Londra). Il docufilm è stato realizzato grazie a oltre cinquantacinque ore di filmati inediti, girati da Michael Lindsay-Hogg nel 1969, e centoquaranta ore di registrazioni audio, in gran parte mai ascoltate, delle sessioni di registrazione dell’album ‘Let It Be’. I filmati sono stati restaurati dalla Park Road Post Production di Wellington, Nuova Zelanda, e sono stati montati da Jabez Olssen. Le musiche del film saranno mixate da Giles Martin e Sam Okell negli Abbey Road Studios a Londra. “Lavorare a questo progetto è stata una gioiosa scoperta”, ha affermato Jackson. “Ho avuto il privilegio di essere come una mosca sul muro mentre la più grande band di tutti i tempi lavorava, suonava e creava capolavori. Sono entusiasta – ha dichiarato il regista – che Disney si sia fatta avanti come nostro distributore. Non potrebbe esserci di meglio per far vedere il nostro film al maggior numero di persone possibile”. Anche Paul McCartney e Ringo Starr hanno espresso il loro entusiasmo per questo progetto. Il primo ha affermato di essere “davvero felice che Peter si sia immerso nei nostri archivi per realizzare un film che mostri la verità sui Beatles quando registravano insieme. Viene trasmessa l’amicizia e l’amore tra di noi e mi ricorda dei bellissimi e folli momenti passati insieme”. Starr, invece, ha commentato che nel docufilm di Jackson “ci sarà molta più pace e amore, rispecchiando come eravamo veramente”. Il documentarioè stato realizzato anche con il supporto di Yoko Ono Lennon, moglie di John, e Olivia Harrison, consorte di George.