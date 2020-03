“State al sicuro”. E Bob Dylan ci regala un brano inedito su Kennedy

Una canzone a sorpresa sull’omicidio del presidente Usa che sarebbe stata incisa “un po’ di tempo fa”

Bob Dylan ha pubblicato il suo primo pezzo originale in otto anni, una canzone di 17 minuti sull’assassinio di Jfk, otto anni dopo il suo ultimo album di inediti . Set di ballate per piano, archi e batteria leggera, Murder Most Foul racconta l’omicidio del 1963 in termini crudi, immaginando Kennedy “portato al massacro come un agnello sacrificale… gli hanno fatto esplodere la testa mentre era ancora in macchina/ammazzato come un cane in pieno giorno“.

Dylan fa anche un sottile riferimento alla crisi del coronavirus mentre lancia il pezzo sul suo account Twitter. ”Saluti ai miei fan e follower con gratitudine per tutto il vostro supporto e lealtà nel corso degli anni. Questa è una canzone inedita che abbiamo registrato qualche tempo fa che potreste trovare interessante. State al sicuro, state attenti e che Dio sia con voi”. Murder Most Foul è anche la prima canzone originale che ha pubblicato da quando è stato il primo cantautore a ricevere il premio Nobel per la letteratura , nel 2016.