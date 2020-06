Rtl 102.5 Power hits estate: anche quest’anno presente

Gianna Nannini, Zucchero, Antonacci si esibiranno in un’arena vuota

Riparte la musica live, con una data precisa: il 9 Settembre. Andrà in scena quel giorno la quarta edizione di Rtl 102.5 power hits estate, in diretta dall’Arena di Verona in radiovisione su Rtl 102.5. Mara Maionchi, come annunciano gli spot in onda già da oggi, sarà ‘la garante’ dell’evento come ‘Regina della Musica’. Ad affiancarla i conduttori Angelo Baiguini, La Zac e Fabrizio Ferrari. Tra gli Special Guest che hanno già confermato la loro partecipazione tre nomi notissimi della musica italiana: Zucchero, Gianna Nannini e Biagio Antonacci.

La serata, con la regia di Luigi Antonini e Francesco De Cave come light designer e Dop, sarà questa volta, come prevedibile, un evento particolare: i molti artisti protagonisti dell’estate 2020 si alterneranno sul palco eccezionalmente davanti ad una platea vuota, dando la possibilità di vedere l’Arena di Verona come mai prima d’ora. Le telecamere della mastodontica produzione riprenderanno scorci e aspetti della storica location che non si riescono ad ammirare nei moltissimi eventi e spettacoli che solitamente si svolgono alla presenza del pubblico. Tutta la serata sarà trasmessa in mondovisione su Rtl 102.5 (canale 736 di Sky e 36 del Dtt), sul sito rtl.it e su tutti i canali social dei quella che è la radio più ascoltata nel nostro paese.