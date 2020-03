Pregi della quarantena: è tornato anche Michael Stipe

L’ex Rem ha pubblicato una demo composta con Aaron Dessner dei The National

Non un vero e proprio singolo, comunque un brano nuovo di zecca. Michael Stipe ha condiviso sui propri canali social un video in cui intona in una specie di karaoke una nuova canzone intitolata “No Time For Love Like Now”. È lo stesso ex frontman degli R.E.M. a spiegare che si tratta di un pezzo composto a quattro mani con Aaron Dessner, leader dei The National, e che per ora si tratta solo di una demo. Se poi verrà inciso e distribuito lo sapremo nelle prossime settimane.

“Michael Stipe è stato un mio grande eroe e un amico per me e la band, non avrei mai immaginato neanche nei sogni più spinti di scrivere canzoni con lui – ha dichiarato Dessner – ma ecco qua una demo in progress che arriva da Michael mentre è in isolamento a casa. Sperando di accendere qualche anima”. Questa “No Time For Love Like Now” sarebbe il terzo nuovo brano pubblicato da Stipe nell’ultimo anno solare, dopo “Your Capricious Soul” del 2019 e “Drive To The Ocean” di inizio 2020. Antipasto di un primo album da solista? Di annunci in tal senso non ce ne sono. Almeno finora.