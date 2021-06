Capienza al 50%, massimo mille spettatori all’aperto e 500 al chiuso. Ecco come si esibiranno Mannoia, Pelù, De Gregori, Nannini

Capienza al 50 per cento, massimo mille spettatori salvo deroghe regionali all’aperto e 500 al chiuso, per assicurare il distanziamento previsto dalla legge.

Niente vaccini o tamponi, resta il distanziamento. I concerti dell’estate 2021 al tempo del Covid. Capienza al 50 per cento, tetto di mille spettatori all’aperto e 500 al chiuso. Ecco come si esibiranno Mannoia, Pelù, De Gregori, Nannini

Ecco le regole fissate dal governo per i concerti di quest’estate, tutti organizzati in spazi, arene e teatri all’aperto. Che – diversamente da quel che succederà per il concerto di Bruce Springsteen al ‘St. James Theater’ di New York con ammessi solo spettatori vaccinati, ma non con AstraZeneca non ancora approvato dalla Fda negli Usa – non implicano l’obbligo di certificare l’avvenuta vaccinazione – del resto volontaria- né l’effettuazione di un tampone che attesti di non essere positivi.

Regole sulle quali – come sottolineano diversi organizzatori e promotori dei tour, sentiti dall’agenzia AdnKronos – “i singoli artisti non possono cambiare, né in senso restrittivo, né per allargare ulteriormente la platea di spettatori”. Ci saranno diversi cantanti impegnati in tour estivi per i loro concerti. Tra i quali Francesco De Gregori con tappe previste fra l’altro a Gardone Riviera, Pistoia, Vigevano, Enna, Taormina, Bagheria, Bitonto, Ferrara, Bologna, Trento, Grado, Lecce, Follonica, Forte dei Marmi, Cattolica, Macerata, Mantova, Pisa, Vicenza; Fiorella Mannoia a Alba, Ferrara, Firenze, Roma (Parco della Musica), Messina, Foggia, Alberobello, Torre del Lago, Palmanova; Piero Pelù a Marostica, Brescia, Molfetta, Roma, Messina, Verona, Firenze; Gianna Nannini a Siena, Fasano, Bergamo, Tarvisio, Cesenatico, Trani, Otranto, Enna, Taormina, Cefalù, Pisa.