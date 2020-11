Myss Keta e Carl Brave terranno a battesimo gli artisti del futuro

I due rapper saranno i giudici in Dream Hit, il social talent di Doom Entertainment

Myss Keta e Carl Brave diventano giudici per Dream Hit, il social talent di Doom Entertainment nato per selezionare un talento capace di creare un successo musicale. La sfida inizia il 22 novembre con le audizioni delle proposte arrivate allo staff artistico durante il periodo d’apertura delle candidature. Nella serata di domenica verranno valutate le prime 4 canzoni sulle 12 che sono state selezionate per questa fase.

Myss Keta e Carl Brave verranno, ad ogni puntata, affiancati da un ‘giudice misterioso’, rivelato alla fine di ogni audizione, che sarà fruibile gratuitamente attraverso Igtv e Twitch. A condurre la gara sarà Guglielmo Scilla. L’evento finale – trasmesso il 13 dicembre sul canale YouTube di Intesa Sanpaolo – vedrà sfidarsi le cinque tracce finaliste, che verranno pubblicate su etichetta Doom Entertainment. Il brano vincitore assoluto vedrà, invece, il suo autore firmare un contratto biennale con Doom e cominciare così un percorso – seguito dallo staff al completo dell’agenzia – verso la nascita del proprio profilo d’artista. Dream Hit, inoltre, sposa un’importante iniziativa di sostegno ai lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo. Durante il concerto di apertura, in programma sempre nella serata del 22 novembre, sarà possibile effettuare l’accesso ai contenuti speciali ‘Premium Experience’. Da quest’area si potrà fare una donazione di almeno 10 euro a favore del progetto ‘Scena Unita’, il fondo creato dagli artisti e gestito da Cesvi in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub per un concreto aiuto alle maestranze del comparto e per sostenere progettualità che inneschino una ripartenza del settore.

Performer durante il live, oltre agli stessi Keta e Brave, saranno Fedez, Achille Lauro, Mahmood, Elodie, Ernia, Cara e Beba. A intrattenere gli utenti ‘premium’ di questa virtuale ‘area vip’ sarà Gabriele Vagnato, giovanissimo comico e creator che ancora minorenne ha sperimentato la conduzione di due tour in giro per l’Italia, ‘Challenge Tour’ e ‘Muser Tour’, e la performance da stand-up comedian su palchi come quello del Beautiful Festival di BeYou, davanti a oltre 3000 persone. È sul web che la sua comicità tagliente ed esilarante si è affinata, come provano le decine di milioni di visualizzazioni dei suoi format su YouTube o i video su TikTok. A Gabriele l’arduo compito di intervistare gli artisti della line up, farsi portavoce delle domande del pubblico premium, lanciare sondaggi e raccogliere le foto caricate dai donatori sul wall dell’iniziativa, che saranno proiettate sul ledwall del palco durante il concerto.