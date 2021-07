Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti: lo strano trio conquista con Mille anche iTunes

Il brano dei tre, già disco d’oro Fimi, in prima posizione sulla piattaforma Apple

Lo strano trio composto da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti porta a casa anche la prima posizione della classifica dei brani più ascoltati su iTunes: la canzone in questione è ovviamente “Mille”, tormentone già certificato disco d’oro Fimi.

Superato quindi “Malibu”, il pezzo che sta sancendo il successo di Sangiovanni, finalista del talent “Amici di Maria De Filippi”, con dei numeri molto alti su tutte le piattaforme dedicate all’ascolto musicale. Acciuffa il gradino più basso del podio “Ma stasera”, frutto della collaborazione tra Marco Mengoni, che ha scritto e canta il pezzo, e il dj tedesco Purple Disco Machine. Scalata fino alla quarta posizione per un altro duetto, quello formato dal rapper Rocco Hunt e dall’attrice e cantante spagnola Ana Mena che già dodici mesi fa hanno conquistato l’estate italiana con “A un passo dalla luna”, brano pluricertificato di platino sia in Italia che in Spagna. Tornano nel 2021 con “Un bacio all’improvviso”.

Una new entry al quinto posto: si tratta di un’altra collaborazione eccellente che lega Blanco, giovanissimo fenomeno del rap italiano, e Sfera Ebbasta, icona della scena trap nostrana; la canzone si intitola “Mi fai impazzire”. Sale in sesta posizione Elettra Lamborghini: la sua ultima fatica si intitola “Pistolero”, tormentone che ha anticipato l’uscita dell’EP “Twerk Beach”. Altro tormentone e altro duetto al settimo posto: loro sono Noemi e Carl Brave, il singolo si intitola “Makumba”. Precipita in ottava posizione Ed Sheeran con il nuovo singolo “Bad Habits”. Nona posizione occupata da un altro duetto, quello tra i salentini Boomdabash e Baby K: si intitola “Mohicani”, brano scritto (tra gli altri) da Federica Abbate e Rocco Hunt e prodotto da Takagi&Ketra. Chiude la top ten il brano “Movimento lento” che mette insieme l’ex “Amici di Maria De Filippi” Annalisa e Federico Rossi, il Fede di Benji&Fede, che prosegue così il suo percorso da solista dopo lo scioglimento del duo.