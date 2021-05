Il cantautore scatenato su Instagram a proposito della querelle sul gruppo romano all’Esg

“Farò anche io il test antidroga”. E posta anche la foto di Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones, altre due icone del vero rock, quello salutista, con la didascalia: “Faremo il test antidroga”.

In difesa dei Maneskin, pure Vasco vuol fare il test antidroga. Burlone. Il cantautore scatenato su Instagram a proposito della querelle sul gruppo romano all’Esg

Vasco Rossi si scatena su Instagram in difesa dei Maneskin, sfottendo le accuse rivolte nei giorni scorsi dalla stampa francese alla band vincitrice dell’Eurovision Song Contest, poi rivelatesi infondate, di aver consumato cocaina durante la diretta dello show in onda da Rotterdam. Vasco, che non ha mai negato di aver fatto in passato ampio uso di sostanze stupefacenti, dalle quali anzi ha preso abbondantemente spunto per molti dei suoi brani, ha scherzato sulla vicenda, ribadendo di essere un fan della band romana, anche con dei video nelle sue storie di Instagram: “Viva il rock e viva i Maneskin, che sono giovani e cominciano a fare del rock in italiano. La loro Zitti e buoni è la loro ‘Siamo solo noi“, dice Vasco prima di intonare un verso del brano vincitore di Sanremo e dell’Eurofestival: “Parla, la gente purtroppo parla. Non sa di che cazzo parla…”.