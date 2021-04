Bocelli incanta dal deserto di Hegra

Il concerto del tenore italiano andato in scena ieri sera dall’Arabia Saudita

Il tenore italiano più conosciuto nel mondo. Il cielo limpido del deserto. E la magia millenaria di Hegra, l’antica città dei Nabatei, oggi sito dell’Unesco.

Sono gli ingredienti del concerto andato in scena ieri sera, in Arabia Saudita e in tutto il mondo in diretta streaming, che per la prima volta ha portato su uno stesso palco Andrea Bocelli, il figlio Matteo e la figlia Virginia di nove anni. ”Non so perché – sorride annunciando lui stesso il primo dei due ospiti speciali – ma nella mia famiglia cantano tutti”. Se padre e figlio hanno spesso duettato insieme, incidendo anche la celebre Fall on me, con Virginia, vestitino bianco e capelli appuntati, Andrea ha imbracciato la chitarra per intonare l’Hallelujah. Accompagnato dall’Arabian Philharmonic e con la partecipazione di Loren Allred, la soprano Francesca Maionchi ed Eugene Kohn al piano, nel concerto ha poi proposto brani di Puccini, dall’ultimo album Believe, Greatest Showman e Carousel e il bis con Time to Say Goodbye (Con te partirò).

Ma Bocelli ha sorpreso i fan già all’arrivo all’aeroporto internazionale di AlUla, improvvisando un O sole mio su un Qanoun, una tipica cetra da tavolo. “Questo momento – spiega lui, per il terzo anno ospite al festival Winter at Tantora – è stato per noi l’occasione di diffondere un pò di gioia mentre vediamo la luce alla fine del tunnel in attesa di apprezzare nuovamente la musica tutti insieme”. Ma ieri è stata anche la prima volta che l’antica città di Hegra è stata utilizzata per un evento musicale di questo livello. Costruita dai Nabatei nel I a.C., la città nel deserto ospita migliaia di tombe scavate nella roccia arenaria, di cui almeno 100 mostrano facciate scolpite. Da AlUla Bocelli andrà direttamente a Genova per registrare l’opera di Giuseppe Verdi, Otello.