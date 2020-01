Lo sai che il film con incasso maggiore in Italia è straniero?

A sorpresa, il film che ha raggiunto il maggiore incasso in Italia non è un’opera di Checco Zalone ma si tratta invece dell’immaginifico lungometraggio firmato da James Cameron, Avatar.

Di seguito, i primi dieci film con maggiori incassi in Italia

FILM – REGISTA – ANNO – INCASSI – SPETTATORI

1. Avatar – James Cameron – 2009 – 65.666.319 € – 7.493.785

2. Quo vado? – Gennaro Nunziante – 2016 – 65.336.749 € – 9.354.698

3. Sole a catinelle – Gennaro Nunziante – 2013 – 51.936.318 € – 8.005.352

4. Titanic – James Cameron – 1997 – 50.217.865 € – 8.758.160

5. Che bella giornata – Gennaro Nunziante – 2011 – 43.474.047 € – 6.831.460

6. Il re leone – Jon Favreau – 2019 – 37.506.226 € – 5.691.907

7. Tolo Tolo – Checco Zalone – 2020 – 35.859.167 € – 5.092.634

8. La vita è bella – Roberto Benigni – 1997 – 31.231.984 € – 9.702.524

9. Alice in Wonderland – Tim Burton – 2010 – 30.385.172 € – 3.511.206

10. Avengers: Endgame – Anthony e Joe Russo – 2019 – 30.282.559 € – 4.098.421