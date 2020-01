Lo sai che Billie Eilish è nel Guinness dei Primati?

La cantante ha vinto 7 Grammy

Billie Eilish, a sorpresa ma neanche tanto, ha vinto ben 7 Grammy e si è imposta così come miglior artista esordiente.

Ha ottenuto il premio per il miglior album dell’anno (When We Fall Asleep, Where Do We Go?), la miglior canzone dell’anno e miglior registrazione dell’anno (Bad Guy). Ha inoltre vinto la categoria Best Pop Vocal Album e Best Engineered Album, Non-Classical con When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Anche suo fratello Finneas O’Connell ha vinto come Producer Of The Year, Non-Classical. Billie ha vinto in cinque categorie sulle sei in cui era stata nominata, a soli 18 anni.

In questo modo, è entrata nel Guinness dei Primati, scalzando così il record di cantante più giovane ad aver ricevuto il Grammy. La ragazza ha infatti scalzato Taylor Swift che deteneva il titolo avendo vinto il suo primo Grammy a soli 20 anni. La Swift vinse dieci anni fa il premio con la sua hit Fearless.