Lady Gaga sarà la Reggiani, che ne è soddisfatta

“E’ davvero un karma”, dice l’ex moglie di Maurizio Gucci a proposito della cantante che vestirà i suoi panni nel film di Ridley Scott

“Sì, sarà lei e la cosa mi piace. Fa effetto, è davvero un karma”. Si mostra soddisfatta, Patrizia Reggiani, del fatto che sia Lady Gaga a interpretarla sul grande schermo per la regia di Ridley Scott. Che la Reggiani definisce in un’intervista a Libero “un regista pazzesco. Vennero a casa mia (il regista del Gladiatore con sua moglie Giannina Facio, all’epoca in cui la Reggiani era ai domiciliari) per chiedere, ma c’era allora ancora mia madre Silvana, lei fu irremovibile, fu un no su tutta la linea”.

La Reggiani è soddisfatta di essere interpretata da Lady Gaga. “E’ davvero un karma”, dice l’ex moglie di Maurizio Gucci a proposito della cantante che vestirà i suoi panni nel film di Ridley Scott

Ma dopo la morte di sua madre, “ho fatto Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani, per la piattaforma Discovery +, mi fermo lì. Mi sembra che basti”. Quanto a Gaga, “mi piace immensamente. A chi non piace? È un genio, a 4 anni già suonava il piano come Mozart ed è stata la più giovane studentessa ammessa alla Columbia University”.

Di se stessa, del proprio distacco dalla vicenda dell’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci, per il quale la Reggiani ha scontato 17 anni in prigione, sostiene che “la vita di oggi è distaccata, i negozi chiusi, una città chiusa su se stessa, il Covid, le storie individuali sembrano altrove. Vivo bene, in questa casa, nella camera di mia madre ora dorme Loredana, la mia assistente”. E le figlie Allegra e Alessandra? “Non le vedo, non le sento. A certe cose pensa l’avvocato Daniele Pizzi. Mi dispiace solo non vedere i miei nipoti. Peccato, ci terrei”.