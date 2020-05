Il giorno della Forza

Il 4 maggio è stato scelto dagli appassionati come ricorrenza dedicata alla saga di Star Wars

Gli appassionati di Star Wars celebrano oggi, 4 maggio, la giornata dedicata alla celebrazione della cultura legata alla saga. La data è stata scelta per il gioco di parole in lingua inglese tra il motto jedi May the force be with you (che la Forza sia con te), anche slogan del primo film (del 1977) e la frase May the fourth be with you (che il 4 maggio sia con te), dato il duplice significato di “may” e l’assonanza tra “force” e “fourth”.

In questo mese hanno peraltro debuttato tutti le pellicole realizzate prima del 2015. La Lucasfilm non ha mai ufficialmente designato il 4 maggio come Star Wars Day, e il festeggiamento è nato tra la comunità di appassionati. Nel 2011, il Toronto Underground Cinema decise di realizzare, proprio il 4 maggio, una rassegna dedicata alla saga proiettando film e consentendo agli appassionati di ritrovarsi. Dal 2013 la Disney ha iniziato ad aderire all’iniziativa, con eventi nei due parchi a tema negli Stati Uniti. I nove episodi della saga di Guerre Stellari hanno incassato 9 miliardi e 120 milioni di dollari, mentre il franchise che incorpora videogiochi, oggetti e merchandise arriva addirittura a 70 miliardi.