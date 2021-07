Ricordati che devi ridere: come Caria e Disegni vi tortureranno con risate

In uscita il 23 luglio, il libro mette insieme scritti e disegni satirici che promettono di guarire ogni musone

Ricordati che devi ridere, in uscita il 23 luglio per La Lepre edizioni. Ovvero: il combinato disposto tra gli scritti satirici di Enrico Caria, che affligge i lettori de Il Manifesto con il Colonnino infame di Alias, e le vignette al vetriolo con le quali Stefano Disegni punisce i suoi fan sui social. Operazione non esente da effetti collaterali.

Specie per i soggetti fragili e/o con patologie pregresse. La miscela infatti, testata su un target ristretto di musoni volontari, ha purtroppo fatto rilevare una serie di eventi avversi, quali coliti da riso a crepapelle, logorrea da buon umore, crampi alle mascelle e insonnia da euforia grave. E con la somministrazione delle prime bozze si sono registrati alcuni rari casi di morti dal ridere. Sia come sia, il rapporto costi-benefici resta più che positivo: già a una prima dose di pagine, infatti, nel lettore si sviluppano gli anticorpi contro la noia da lockdown, ansia per il futuro e disgusto per la politica; anticorpi grandi come le balle di Salvini, resistenti come la colla sulla poltrona di Di Maio e pronti a colpire a tradimento come Matteo Renzi.

Enrico Caria, umorista per La Repubblica, Il Fatto, Cuore, Il Manifesto, Le Iene, sceneggiatore e regista di cinema: tra i suoi film Blek Giek (Cattleya) con Lillo & Greg; L’uomo che non cambiò la storia (Istituto Luce), selezione ufficiale 73^ Mostra Cinema di Venezia e Globo d’Oro; Think Big (cortometraggio Anac-Anica), 74^ Mostra Cinema di Venezia. Ha pubblicato romanzi per i tipi di Feltrinelli, Rizzoli, Fanucci e per la tedesca Piper Verlag.

Stefano Disegni, disegnatore, scrittore e autore tv, vincitore per tre volte del Premio Satira di Forte dei Marmi, ha collaborato con le maggiori testate nazionali e con programmi televisivi di successo. Pubblica strip sul Fatto Quotidiano, su Sette e su Ciak diventate un appuntamento atteso per i lettori. Ha al suo attivo anche numerosi libri, scritti e disegnati. Creatore dello Scrondo, scorrettissimo personaggio televisivo. Visibili molte sue produzioni video su YouTube.