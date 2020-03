Il pensiero del regista nella rassegna della Fondazione cinema per Roma dedicata ai protagonisti del cinema nostrano

“Quando torneremo alla vita normale e tutta questa angoscia sarà andata via, io ho voglia di stare all’aperto. Di viaggiare. Ho voglia di andare al nord Italia, al sud Italia, nella mia campagna (il regista ha una casa a Cantalupo in Sabina, Rieti, ndr). Voglio accarezzare e ringraziare il mio Paese, l’Italia, che è stata così tanto violentata da questo terrore”. A esprimere il desiderio è Carlo Verdone, conversando con Mario Sesti nel primo video di ‘Prima e dopo il Virus: parla il cinema italiano’, una rassegna ideata da Fondazione Cinema per Roma, esterna il suo affetto e la ‘nostalgia’ per un’Italia che al momento si può osservare solo dalla finestra. ”Mi sembra un atto di grande amore e di grande affetto viaggiare in Italia – aggiunge il popolare attore e regista romano – e andare a vedere i posti che non conosco, e sono tantissimi. Ecco, un atto di amore verso il mio paese: visitarlo”.

Verdone: appunti per il dopo, riscoprire l’Italia

Per ora Verdone ha invece qualche suggerimento per gli italiani costretti all’autoisolamento, indispensabile per contenere il Coronavirus: “Consiglio anche di rilassarci con della buona musica, musica classica, ma anche rock e come letture Lucio Anneo Seneca. – dice l’attore – E se volete più forza nell’animo, un suggerimento di lettura per riflettere bene è ‘Lettere a Lucilio’“. E ancora, per allargare lo sguardo anche oltre i confini, Verdone suggerisce “di riflettere molto su tutto quello che il mondo ha fatto di sbagliato negli ultimi decenni. Ad esempio, ci dobbiamo dare da fare sul clima, perché tutto parte da una violenza che noi abbiamo fatto alla terra. Pensate agli incendi in Australia, – prosegue – le foreste abbattute in Amazzonia, la plastica sul mare, la quantità di aerei che inquinano l’aria. Abbiamo fatto veramente il disastro dei disastri”. Di certo il tempo per pensarci non manca.