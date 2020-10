Sophia ed Edoardo, questione d’amore

L’intervista doppia su Famiglia Cristiana alla Loren e al figlio, che l’ha diretta ne ‘La vita davanti a sé’

“Il Dna non crea necessariamente una famiglia, è l’amore a farlo. Edoardo mi conosce a fondo e sa tirare fuori il meglio di me”: a dirlo è Sophia Loren su Famiglia Cristiana, in un’esclusiva intervista doppia a lei e a suo figlio Edoardo Ponti, che la dirige nel film La vita davanti a sé, nelle sale dal 3 novembre e dal 15 su Netflix.

“Io e mia madre siamo costantemente connessi, siamo sempre in sintonia, forse perché ci assomigliamo molto”, aggiunge il figlio regista, alla terza collaborazione cinematografica con la famosa madre. “È bello che, con l’andare del tempo, non ci siamo persi, come capita a volte quando si diventa adulti in tante famiglie”.

La Loren confessa che il personaggio che interpreta – un’anziana che accoglie i figli delle prostitute – le ha ricordato la sua genitrice: “La durezza e la fragilità di questa figura sono le stesse di mia mamma: quando ho letto il copione, ho rivisto l’immagine di una giovane donna costretta a crescere da sola la figlia, con sullo sfondo i bombardamenti e le macerie… Non è stato facile, ho sofferto molto”. E a proposito dell’incontro fra culture diverse, altro tema centrale del film, in cui una donna ebrea si prende cura di un bambino musulmano, l’attrice due volte Oscar aggiunge: “Viviamo in un mondo diviso. Dovremmo imparare a includere, a prescindere dal colore della pelle e della religione. Questa è l’unica via per migliorare la società”. “L’insegnamento più bello che mi ha dato mia mamma? Quello di essere una persona per bene”, afferma Ponti, “a non farmi sedurre dai lustrini, dalla superficialità, a mettermi al servizio degli altri”.