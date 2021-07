Claudia Gerini, il festival Giffoni e l’empowerment femminile nel cinema

L’attrice è attesa da una serie di appuntamenti importanti: dal Diabolik dei Manetti Bros al debutto alla regia con Tapis Roulant

Claudia Gerini è tornata al Giffoni Film Festival alla vigilia di una serie di appuntamenti importanti: “Ho partecipato a tanti film che si erano fermati ai blocchi di partenza con la chiusura dei cinema e che finalmente usciranno nei prossimi mesi: ovviamente c’è tanta attesa per Diabolik dei Manetti Bros, ma arriva anche la dramedy corale Per tutta la vita e sarò il sindaco della Capitale in Lasciarsi un giorno a Roma di Edoardo Leo”.

Un’agenda fittissima, a cui si aggiunge il debutto alla regia con Tapis Roulant, di cui inizieranno le riprese a fine settembre: “Mi sono innamorata del soggetto, lo abbiamo sviluppato con gli sceneggiatori, e pensando a chi potesse fare da regista ho pensato di autodirigermi, ho deciso di rischiare perché fa parte del mio carattere non stare in una comfort zone. Ho anche una piccola parte nella produzione con la mia società Attitude. Mi sento pronta dopo 30 anni di carriera”.

Quindi il commento sul cambiamento dei ruoli femminili nel cinema: “Il cinema è lo specchio della società: il ruolo della donna è cambiato molto negli ultimi vent’anni, allontanandosi gradualmente dal dover essere sexy per forza. L’evoluzione è inesorabile e viene da lontano, già da tanti decenni, ma veniamo da secoli di sottomissione e il cammino è lungo. Spero non serva così tanto per uscirne. I diritti si conquistano senza piangersi addosso, e noi donne non lo facciamo. Ci prenderemo quello che ci spetta”. In chiusura chiarisce la sua posizione sui vaccini che ha fatto discutere: “Non sono assolutamente contraria, però ho paura e voglio fare degli esami prima di farlo. Ma il clima è così esasperato che ho deciso di non parlarne più”.