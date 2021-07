Amate le serie Tv? Non perdete ‘Chi vuol essere showrunner?’

Umberto Mentana e Neil Landau ci raccontano in un libro imperdibile come scrivere per la televisione

Cosa significa showrunner? I milioni di spettatori italiani abituati al binge watching di serie tv sulle piattaforme Vod lo intuiscono, ma non in molti lo sanno di preciso.

È chi crea show televisivi di successo? Chi li scrive? Chi li produce? O altro ancora? Partendo dai numerosi appunti raccolti durante una masterclass sulla televisione made in Usa contemporanea tenuta da Neil Landau (Ucla Los Angeles, University of Georgia) – al secolo anche sceneggiatore di Melrose Place, celebre serie “rivale” di Beverly Hills 90210 – il libro Chi vuol essere showrunner? del bravissimo Umberto Mentana (edizioni Bietti) fornisce alcune risposte alle svariate domande sull’enigmatico e centrale ruolo dello showrunning nell’entertainment contemporaneo, componendo un piccolo, agile manuale di scrittura di fiction televisiva. Il testo è arricchito da una lunga intervista al docente, produttore, autore e showrunner americano Landau, concessa in esclusiva al pubblico italiano per questo libro.

Umberto Mentana (1987), laureato in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale presso l’Università degli studi di Bari, ha sceneggiato alcuni corti indipendenti e scrive per Lettera Zero, Fuori Asse e Fumo di China. Nel 2017 ha conseguito l’International Professional Certificate in Film and Television presso la Ucla di Los Angeles per il corso “Showrunner. Writing and Creating Tv Series” condotto dal docente e showrunner americano Landau. Tra le sue pubblicazioni: Il cinema di Jim Jarmusch (Aracne, 2016) e Tom Ford (Npe, 2020).

Neil Landau è sceneggiatore, showrunner, autore e docente. Attualmente è Professore Associato e Direttore del corso di Sceneggiatura alla University of Georgia ed è stato per oltre vent’anni professore di Sceneggiatura e Produzione televisiva alla Ucla di Los Angeles. Ha pubblicato numerosi libri sulla scrittura televisiva e cinematografica tra cui, tradotti in Italia, ricordiamo Showrunner. Grandi storie, grandi serie (2015) e Netflix e le altre. La rivoluzione delle tv digitali (2017) entrambi per Dino Audino Editore.