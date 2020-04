La Casa di carta non basta mai: ora c’è anche il libro

L’enigma del Professore negli store on line dal 14 maggio

Sbarca in Italia L’enigma del Professore, primo libro ufficiale de La casa di carta, serie di punta di Netflix. Il libro ci racconta un enigma creato dal Professore e collegato al suo passato. Il lettore conoscerà parti inedite della storia, e dovrà mettersi in gioco in modo interattivo con gli indovinelli ideati dal protagonista della celebre serie. Già prenotabile, il libro sarà disponibile negli store online dal 14 maggio, proprio quando è stata appena rilasciata in streaming la quarta (discussa) stagione della serie. La vicenda inizia dai ricordi di giovinezza del Professore, Sergio Marquina, e un ruolo di primo piano spetta al suo amico Jero Lamarca.

Cosa c’entra questo misterioso personaggio con la genesi del colpo del secolo? Come ha influenzato la mente intricata del professore? Il lettore lo verrà a scoprire attraverso una vera e propria caccia al tesoro messa in piedi da Marquina a botte di enigmi e rompicapi che potrebbero portare Jero al riscatto di tutta la sua esistenza. Prima di organizzare la più grande rapina di tutti i tempi, il Professore aveva trascorso buona parte della sua infanzia e adolescenza nell’ospedale San Juan de Dios di San Sebastián, diventando amico intimo di Lamarca, compagno di sventura e detenzione in un ambiente doloroso. Il resto verrà leggendo.