Il 17 aprile arriva su Sky Atlantic “Diavoli”, la serie sul mondo della finanza

Venerdì 17 aprile partirà, su Sky Atlantic, la serie “Diavoli”, tratta dal romanzo “I Diavoli” di Guido Maria Brera, edito da Rizzoli. Porta in televisione una tematica complessa, quale quella della finanza in cui potere e disinganni sono all’ordine del giorno. Sono pronti 10 episodi dalla durata di 50 minuti circa ognuno. La serie Tv Diavoli è una co-produzione Sky Italia e Lux Vide. La regia è a cura dell’inglese Nick Hurran, affiancato dall’italiano Jan Michelini. La sceneggiatura, invece, vede la collaborazione di Alessandro Sermoneta, Mario Ruggeri, Elena Bucaccio, Guido Maria Brera, Chris Lunt, Michael Walker, Ben Harris, Daniele Cesarano, Ezio Abate e Barbara Petronio. “Diavoli” ha un cast stellare e internazionale: i protagonisti della vicenda sono, infatti, Patrick Dempsey, amato per il ruolo del Dottor Shepherd, nonché Dottor Stranamore, in “Grey’s anatomy”, e Alessandro Borghi, il grandissimo attore italiano divenuto celebre per il suo ruolo in “Suburra”. Quest’ultimo interpreterà Massimo Ruggero, Head of Trading, mentre Dempsey vestirà i panni di Dominic Morgan, Ceo della banca, e mentore di Ruggero.

Giù all’inferno (dei soldi) con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi

Al loro fianco troviamo un’altra star del cinema, Kasia Smutniak, che sarà Nina, la brillante moglie di Dominic, una donna sofisticata e determinata: il sodalizio con il marito è sorretto non soltanto da sentimenti, ma anche da interessi. Le vicende della serie si svolgono a Londra, nella sede di una grande banca americana, la London Investment Bank. Massimo Ruggero arriva qui dall’Italia, e presto si ritroverà nel mezzo di una guerra finanziaria intercontinentale di cui l’Europa è vittima. In questa guerra, Ruggero dovrà decidere se stare con o contro il suo mentore Dominic Morgan. Ruggero e Morgan hanno due percorsi totalmente differenti: di umili origini il primo, con una dote innata per l’universo finanziario e tanta voglia di arrivare, mentre a Morgan appartiene un intuito formidabile, e un posto in vetta alla piramide del mondo finanziario. Nonostante i diversi modi di essere, le loro strade si sono intrecciate e i due hanno stretto un legame profondissimo. Dominic ha, però, degli interessi nascosti, che condurranno Massimo nel fuoco incrociato di un conflitto finanziario globale.

In “Diavoli”, il personaggio interpretato da Borghi non avrà la sua voce, bensì quella del doppiatore Andrea Mete. L’attore ha spiegato la scelta dicendo che il doppiatore non è il suo mestiere, e che mantenendo tutta la serie in lingua originale, c’è chi avrebbe potuto apprezzarne meglio i dettagli, le sfumature, le parole chiave di quel mondo complesso che è la finanza.

Katia Tosto

Guarda il trailer di “Diavoli”