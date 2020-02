Luna Nera e quel… sentore di Sailor Moon

La serie Netflix ispirata all’eroina dell’anime? Gli indizi ci sono

La recente uscita della nuova serie Netflix “Luna Nera”, che porta sullo schermo le persecuzioni delle streghe avvenute nel XVII secolo, ha sicuramente fatto parlare di originalità e, come sappiamo, è tratta dall’omonima saga di Tiziana Triana. Ma la resa cinematografica, si è basata solo sul libro? Qualche attento osservatore ha notato una certa somiglianza con alcuni tratti dell’anime “Sailor Moon”, che tanto ebbe successo negli anni ’90.

Luna Nera vs Sailor Moon: due storie a confronto

Subito constatiamo che entrambi i titoli contengono la parola Luna, elemento centrale delle due narrazioni, che torna continuamente come anche l’ingrediente magia. Sailor Moon ha come protagonista un’adolescente, proprio come Ada, che scopre di avere dei poteri magici ed ha come compito quello di trovare le altre sue compagne di avventura, anch’esse con poteri magici. Fin qui, questa stessa trama, calza a pennello per entrambe le storie, che sono prettamente femminili. È altresì vero che se nella serie Netflix le donne sono delle streghe, nel cartone animato queste sono solo guerriere con poteri magici pronte a combattere per salvare la loro principessa, ma anche a proteggere loro stesse, cosa che anche le streghe fanno nella serie. L’elemento centrale, che fa da fulcro alle due storie, è la comune solidarietà tra donne, che si ritrovano e aiutano come sorelle, ma che soprattutto combattono da sole, senza l’aiuto di uomini, perché sono indipendenti.

Ennesimo elemento in comune è l’amore proibito che fa da filo conduttore sia in Sailor Moon, dove vediamo la principessa della Luna “Serenity” innamorarsi del principe del regno della Terra “Endymion”, con cui il suo regno è in guerra; ma anche nella nuova fiction di Netflix, Ada si innamora proprio del figlio di una famiglia regnante che dà la caccia alle streghe. Se a tutti questi elementi, aggiungiamo poi acconciature e abiti che riprendono in pieno quelli dell’anime che fece impazzire milioni di ragazzine, la domanda da porsi è: Sailor Moon è stata di ispirazione?

Giulia Pellegrini