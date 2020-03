Colpite dal Covid-19: stop alla produzione di ‘Riverdale’ e ‘Grey’s Anatomy’

Rinviate a data da destinarsi le riprese di entrambe le serie a tutela dei lavoratori

Il coronavirus è arrivato anche nelle serie tv. Il virus che da settimane ormai sta smuovendo il mondo, ha portato allo stop di film in uscita, mostre, concerti, ed ora anche della produzione di due serie seguitissime in Italia, ovvero “Riverdale” e “Grey’s anatomy”. Ad annunciare la pausa dalla produzione, tramite TvLine, è stato prima “Riverdale”, a causa di un contatto, con una persona affetta da Covid-19, che un membro della crew sembra aver avuto. Il membro del team è attualmente sottoposto a valutazione medica. Non sappiamo ancora quando si riprenderà a girare la quarta stagione della serie, in quanto stanno lavorando scrupolosamente per accertarsi che nessuno sia stato contagiato. Attualmente erano in corso le riprese dell’episodio numero 20, dunque, visto che la quarta stagione è composta da 22 episodi in totale, mancherebbero solo i 2 episodi conclusivi.

Anche se paradossale, in quanto si tratta del medical drama più longevo nella storia delle serie tv, ad essere colpito dal Covid-19 c’è anche “Grey’s anatomy”. Non è bastato l’Harper Avery” vinto da Meredith Grey, né sono bastate le doti promettenti del giovane Dottor De Luca, per fermare questo virus. La decisione, questa volta, è stata presa in assenza di presunti casi di contagio, ma esclusivamente in via preventiva. È ancora una volta TvLine a rendere nota la sospensione per il Coronavirus delle riprese della sedicesima stagione di “Grey’s Anatomy”. La comunicazione è arrivata a tutto lo staff da parte del produttore James Williams, della regista Debbie Allen e della produttrice e showrunner Krista Vernoff. Per ora, è stato annunciato uno stop di 15 giorni. È stata fatta una raccomandazione a tutti coloro che lavorano ad una delle serie più amate di tutti i tempi, incitandoli a prendersi cura di loro stessi e degli altri. A quanto pare, le riprese del medical drama erano arrivate all’episodio 21. In totale, per la sedicesima stagione, gli episodi previsti sono 25 e dunque ne mancano quattro ancora da realizzare.

Nell’attesa di goderci le stagioni complete di entrambe le serie, approfittiamo del fatto che stiamo a casa per una mega maratona di tutte le stagioni precedenti di “Riverdale” e “Grey’s anatomy”.

Katia Tosto