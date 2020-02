Emma Marrone debutta sul grande schermo

La cantante protagonista de ‘Gli anni più belli’ di Gabriele Muccino

Se chiedessimo alle donne italiane di indicarci una donna dello spettacolo simbolo di forza, coraggio e femminilità, sarebbe sicuramente lei: Emma marrone. Da quando vinse Amici, nell’ormai lontano 2010, è stata sulle pagine di migliaia di riviste. Si è parlato della sua voce, delle sue canzoni, delle sue storie d’amore, della sua malattia, e oggi ci fa parlare di lei come attrice.

La cantante salentina è di nuovo al centro della scena, questa volta non sul palco ma davanti alle telecamere del nuovo film di Gabriele Muccino, che a tutti i costi l’ha voluta tra gli attori del cast di “Gli anni più belli”, in uscita nelle sale dal 13 febbraio. Il film racconta la storia di Paolo, Gemma, Giulio e Riccardo, amici fin dall’adolescenza che, in uno spazio temporale di quaranta anni, ci raccontano le loro vite parallelamente ai cambiamenti dell’Italia e degli italiani. Emma, nel suo esordio, si cala in panni del tutto nuovi, una sposa incinta dai capelli castani. Una vera rinascita per lei, che arriva nelle sale proprio in seguito alla sua lotta contro il cancro e quasi in contemporanea con la sua entrata in scena a Sanremo come super ospite. Ebbene si, la vedremo di nuovo, in tutto il suo splendore, proprio il quel teatro che nel 2012 acclamò la sua vittoria con il brano “Non è l’inferno”.

Dopo le recenti interviste, che lasciano trasparire la profonda paura che ogni giorno si è costretti ad affrontare quando si lotta perennemente per la guarigione e per un possibile ritorno della malattia, Emma torna più forte di prima, non si lascia abbattere dalle possibilità, rivendica la sua testardaggine, la sua forza interiore e nuovamente si colloca come esempio per tutte quelle donne che non trovano altrettanto coraggio. Emma, come sappiamo, a causa del tumore ha dovuto reinventare la sua icona di stile che da sempre la vede di una tinta bionda, facendola tornare castana proprio come la richiedeva il film, le cui riprese iniziarono a Giugno 2019. Chissà che, a partire da questo nuovo capitolo della sua vita, la donna sposata e incinta che interpreta la Marrone non possa essere anch’essa una premonizione?

Giulia Pellegrini