Guardare la luna si può, ma prima è meglio imparare. A teatro

La Bottega degli Attori torna al Tordinona con Anna Fraioli

Dal 6 all’8 marzo 2020, al Teatro Tordinona (Via degli Acquasparta 16, Roma) andrà in scena “Ho imparato a guardare la luna”, scritto e diretto da Anna Fraioli. In scena Raffaella Ariganello Alessandro Arseni, Serena Brilli, Dario Cocciolo, Laura De Santis, Sim Levi Tezel, Anna Malloni, Serena Miracapillo, Massimo Natoli, Ilaria Pierandrei, Iole Pisano.

Dal 6 all’8 marzo tutti con il naso all’insù per “Imparare a guardare la luna”

Massimo è un ragazzo con tanti sogni inespressi e tanta timidezza. Sofia è una ragazza dolce e con qualche nevrosi. Massimo si rivolge a una psicologa per cercare di capire come può gestire meglio le relazioni. Sofia si rivolge a una psicologa perché sente di avere molti aspetti della sua vita irrisolti. Il lavoro terapeutico farà venir fuori parti di sé che non sapevano neanche di avere. Il lato oscuro della Luna. O quello che più risplende? Ma loro impareranno a guardarla, la Luna. Tutto a ritmo di jazz. Una commedia divertente e a tratti esilarante.

Dettagli:

Orari: venerdì e sabato ore 21.00/ domenica ore 18.00

Costo biglietto: 15€

Per info e prenotazioni:

e-mail: info@labottegadellattore.it

sito web: labottegadellattore

telefono: 3923636457

Katia Tosto