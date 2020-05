Non c’è tre senza quattro: Skam Italia sta tornando

Il 15 maggio al via la quarta stagione su Netflix e TimVision

La quarta stagione della serie tv italiana “Skam” sarà disponibile in contemporanea su Netflix e TimVision dal 15 maggio 2020. La data di uscita è stata anticipata da un post diffuso dagli account ufficiali di Netflix, su Twitter ed Instagram, nella giornata di giovedì 16 aprile. Il post riporta un messaggio vocale inoltrato da Sana alle sue amiche Eva, Silvia e Fede: “Ragazze, scusate però mi sa che non riesco a raggiungervi perché ho Rami e gli altri in casa che mi stanno stressando. Vabbè poi domani vi spiego meglio, okay? Salutatemi anche le altre! Ciao! “.

I nuovi 10 episodi saranno, infatti, incentrati sul personaggio di Sana (Beatrice Bruschi), come prevede la serie originale norvegese. È una ragazza italiana di seconda generazione, musulmana praticante. Con il tempo, è stata in grado di ricavarsi un piccolo spazio all’interno della società, fino a sentirsene parte integrante. In questa stagione, però, un incontro rischierà di far vacillare l’equilibrio della giovane: la nascita di un’intesa inaspettata con un amico del fratello. Sana si ritroverà coinvolta in un processo di crescita che farà emergere alcune distanze tra lei e il suo gruppo di amiche storiche, e dovrà trovare un compromesso tra i suoi valori religiosi e i suoi sentimenti per Malik (Mehdi Meskar). Rispetto alle precedenti stagioni, le puntate della quarta non saranno anticipate da clip, poiché, a causa dell’emergenza Covid-19, il rilascio della clip giornaliera potrebbe creare un effetto straniante, con scuole chiuse e socialità azzerata. La coproduzione è nuovamente di Cross Productions – Timvision, con Ludovico Bessegato nei panni di showrunner e regista.

Le precedenti stagioni hanno avuto per protagonisti Eva (Ludovica Martino), Martino (Federico Cesari) ed Eleonora (Benedetta Gargari), rispettivamente nella prima, seconda e terza. La terza stagione di Skam Italia si è conclusa venerdì 7 giugno 2019 con il rilascio del finale di stagione su Timvision, con Ele ed Edo che avevano intrapreso una relazione amorosa. Edoardo deve partire per gli Stati Uniti, ma Eleonora non riesce a pensarsi lontana da lui, quindi decide di seguirlo. Dopo segreti, incontri nascosti, e mille problemi, i due riescono a vivere una storia d’amore alla luce del sole. Nel finale della terza stagione, i protagonisti si trovano a una festa a casa di Edo: Eva è tornata insieme a Federico, Giovanni è riuscito a conquistare l’argentina Sofia, Nico e Martino sono più felici che mai, e persino Federica e Silvia sembrano aver trovato una dolce compagnia. Mentre tutti sono felici, la telecamera si sofferma nell’ultima scena sul personaggio di Sana, colei che fa da collante tra le sue amiche. Lei è sola, sorride mestamente, consapevole di non poter ancora provare l’emozione travolgente del primo grande amore che sta accomunando tutte le sue amiche.

