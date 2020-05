Slittano anche gli Oscar?

Secondo Variety l’Ampas sta valutando di posticipare la cerimonia a causa della pandemia

I 93esimi Premi Oscar dovrebbero andare in scena a febbraio, ma l’Accademia delle Arti e delle scienze cinematografiche sta valutando se rimandare la grande serata, dicono alcune fonti anonime a Variety. Nessuna decisione definitiva al momento, e la data ufficiale resta così al momento quella del prossimo 28 febbraio 2021. Ma com’è naturale l’avvento della pandemia ha portato uno scompiglio tale che non è detto che 9 mesi bastino a riportare tutto com’era prima.

Tanto che diversi Festival, Cannes in primis, sono slittati o sono stati annullati. Secondo le regole canoniche degli Oscar, ricorda Variety, per potersi candidare un film dev’essere stato proiettato nelle sale della Contea di Los Angeles per almeno sette giorni consecutivi. Ma vista la situazione eccezionale, per quest’anno è stata accordata la possibilità di qualificarsi anche alle pellicole uscite on line, laddove fosse stata inizialmente programmato un passaggio in sala. E tra le modifiche alle regole c’è la possibilità di mettere su proiezioni valide anche a New York, Chicago, Miami, Atlanta e nella Bay Area. Ancora non si sa se un’eventuale scelta di differire la cerimonia implicherà anche la possibile partecipazione delle opere uscite dopo la scadenza di fine anno. Quel che è chiaro è che a questo punto stiamo aspettando notizie ufficiali.