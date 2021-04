Evento di apertura, alle ore 21.00 sul sito e i canali social del Festival, il cortometraggio animato Mila

Arriva il 69esimo Trento Film Festival, il primo a tornare in presenza: evento di apertura, alle ore 21.00 sul sito e i canali social del Festival, il cortometraggio animato Mila

E poi i migliori documentari e corti d’autore in Concorso, gli eventi e le sorprese delle Proiezioni speciali, le ultime novità del cinema di alpinismo e avventura in Alp&ism, i lungometraggi fiction delle Anteprime, il presente e il futuro dei popoli di montagna in Terre Alte, le storie e gli autori del Trentino Alto-Adige in Orizzonti Vicini, i documentari su ambiente e cambiamento climatico in Muse.Doc, oltre al programma speciale Destinazione… Groenlandia, invito alla scoperta della nazione artica.

Evento di apertura, alle ore 21.00 sul sito e i canali social del Festival, Mila: 350 artisti, 35 paesi, 1 storia senza tempo, il dietro le quinte del cortometraggio animato Mila. Protagonisti della serata, accanto alla regista Cinzia Angelini, Valerio Oss, artista degli effetti visivi con importanti collaborazioni internazionali (tra cui Harry Potter and The Deathly Hallows, 127 Hours), il compositore Flavio Gargano, Valentina Martelli, Executive Producer del film. Modera l’incontro Piera Detassis, Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Dalla fine dell’evento Mila sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma del Trento Film Festival: online.trentofestival.it. Tutti i 98 film in selezione saranno proiettati al Multisala Modena di Trento, seguendo le normative e i protocolli legati all’emergenza sanitaria. I film saranno disponibili anche online dal 30 aprile fino al 16 maggio sulla piattaforma dedicata online.trentofestival.it. Sui canali social della manifestazione sarà inoltre possibile assistere a decine di eventi alpinistici, letterari e scientifici che verranno trasmessi in live streaming.